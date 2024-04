Bivši dečko princeze Beatris nađen mrtav u hotelskoj sobi - Evo na šta se sumnja

Bivši dečko princeze Beatris Paolo Luico pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Majamiju, saopšteno je.

Sumnja se da se predozirao narkoticima, mada uzrok smrti još uvek nije poznat.

Policija je u sobu u Miami Worldcenter hotelu stigla 7. februara u 15.22 po lokalnom vremenu, gde su zatekli njegovo beživotno telo.

On i princeza bili su u vezi 2005 godine, kada je Beatris imala 17 godina.

Princess Beatrice of York follows, by car, the coffin of Queen Elizabeth II, draped in the Royal Standard, on the State Gun Carriage of the Royal Navy - as it travels from Westminster Abbey to Wellington Arch in London 📸Sebastien Bozon #queensfuneral #QueenElizabethII pic.twitter.com/2zUFpJV6DA