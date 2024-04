BRUTALAN RAKETNI NAPAD NA ODESU: Ima puno mrtvih i ranjenih, gori 'dvorac Harija Potera'

Grad Odesa u Ukrajini suočio se sa još jednim strašnim iskušenjem u ponedeljak, kada je ruska vojska izvela raketni napad na grad i Crnomorsku luku. Napad je rezultirao sa 20 žrtava i razornim požarom u Studentskom palati Pravnog fakulteta Nacionalnog univerziteta u Odesi, poznatoj kao

"Dvorac Harija Potera" u očima ukrajinske javnosti.

Ljudske žrtve i žrtve kućnih ljubimaca

Nažalost, četiri osobe su izgubile život u napadu, uključujući i voljenog psa. Među povređenima je i 12-godišnji dečak, dok su dvoje drugih u kritičnom stanju, primajući neophodnu medicinsku negu od posvećenih zdravstvenih radnika.

❗️20 people were injured as a result of the Russian army's strike on #Odesa, the mayor of the city, Hennadiy Trukhanov said.