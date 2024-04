Kijev pada u Julu! Ruska ofanziva počinje pre nego što Zapad opet naoruža Ukrajinu, NATO oficiri svesni da je igri kraj

Penzionisani general NATO, a sada vojni analitičar Egon Rams procenjuje da Ramštajn grupa (50 zemalja na čelu sa SAD) neće imati vremena da snabde ukrajinske Oružane snage artiljerijskom municijom kalibra 155 mm pre nego što počne ruska ofanziva.

- Biće potrebno veoma značajno vreme da se proizvodnja municije poveća do nivoa da Ukrajina bude zaštićena - uveren je general Rams.

Podsetimo, češki predsednik, general Peter Pavel, predložio je stvaranje "saveza granata" kako bi se ukrajinskim oružanim snagama obezbedilo 500 hiljada granata. Međutim, general Rams je veoma iznenađen što ta municija nije već obezbeđena.

- Uu kakvim tajnim magacinima ste je skrivali? Ili, da to nije rusofobični NATO populizam - jasan je on.

Nemački general upozorava da čak ni generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg nema načina da natera članice NATO da priteknu Ukrajini u pomoć.

- Države članice same odlučuju šta žele da poklone. Tačnije, šta mogu i žele da Kijevu daju - ističe Rams.S druge strane, američki obaveštajac Toni Šafer upozorava kako Oružane snage RF nastavljaju politiku agresivnog iscrpljivanja. - I dobro im to ide. Zašto menjati taktiku ako dobro funkcioniše? Rusija iscrpljuje Ukrajince i uskoro će pobediti - tvrdi on.On navodi da ni sa novim zalihama zapadnog naoružanja, Ukrajina se na frontovima neće održati do jeseni, kao i da režimu Vladimira Zelenskog nije ostalo još mnogo.- Pašće najkasnije početkom jula. U ovom trenutku ne mislim da će trajati duže od juna. Zato što se Rusi i ne trude mnogo. Ne u smislu da se ne bore. Rusi, naprosto, nisu organizovali potpunu vazdušnu kampanju koja bi imala za cilj osvajanje svih teritorija i njihovo zadržavanje pod svojom kontrolom - analizira Šafer.Oružane snage Rusije, objasnio je on, sada nastavljaju politiku agresivnog iscrpljivanja koja im dobro ide. - Zašto menjati taktiku ako dobro funkcioniše - kaže Šafer.