Stravičan sudar u Kanadi: Četvoro poginulih u policijskoj poteri za pljačkašem banke

U sudaru kod Toronta tokom policijske potere za osumnjičenim plačkašem banke koji je bežao kolima u pogrešnom smeru autoputa 401, poginule su četiri osobe, među kojima je i jedno dete, saopštila je danas portparolka policije Ontarija.

"Lokalna policija oblasti Durham odgovorila je na dojavu o pljački u Klaringtonu, istočno od mesta gde se dogodio sudar oko 19.50 po lokalnom vremenu. Osumnjičeni je pobegao u vozilu koje je pratila policija", izjavila je ona i potvrdila da je begunac na kraju ušao na autoput 401, vozeći u pogrešnom smeru, u pravcu istoka, preneo je CBS Njuz.

UPDATED: Highway 401 has reopened in both directions after a deadly crash in Whitby. https://t.co/xNnOtl8rU3 https://t.co/xNnOtl8rU3

Sudar se dogodio blizu izlaza za autoput 412 u Vitbaju, oko 50 kilometara istočno od Toronta.

Video snimak koji se deli na platformi Iks pokazuje vozilo koje se kreće velikom brzinom u pogrešnom smeru na autoputu, a potom se sudara.

UPDATED: 4 dead, including infant, following a police pursuit along Highway 401 that ended in Whitby with a multi-vehicle crash, fatalities https://t.co/LDJkRG8uVG via @newsdurham