Alijev: Svet ne treba da zatvara oči pred 'odvratnom' praksom neokolonijalizma

Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev poručio je danas da svet ne treba da zatvara oči pred praksom neokolonijalizma i da se ne može dozvoliti da neke evropske zemlje tretiraju druge nacije kao kolonije u 21. veku.

"Kada smo digli glas, kada smo pokrenuli ovo pitanje tokom našeg predsedavanja Pokretom nesvrstanih, to nije bilo zato što smo bili protiv bilo koje zemlje. Samo smo bili posvećeni pravdi i međunarodnom pravu. Svet ne treba da zatvara oči pred odvratnom praksom neokolonijalizma. To dovodi do asimilacije, prisilne asimilacije. Održava se na više od 10 francuskih prekomorskih teritorija. Tome treba stati na kraj", istakao je Alijev na ceremoniji otvaranja 6. Svetskog foruma za interkulturalni dijalog na temu "Dijalog za mir i globalnu bezbednost", koji je počeo u Bakuu.

On je podsetio da je u toku radovi na demarkaciji na osnovu sporazuma o razgraničenju sa Jermenijom, koji su, kako je naveo, postignuti bez posrednika, prenosi Azertač.

"To još jednom pokazuje da nam posrednici nisu potrebni, posebno oni koji teže sopstvenim ciljevima. Oni ne žele da pomognu, žele da se mešaju u naš region zarad svojih političkih i ekonomskih interesa. Žele da doliju ulje na ovu vatru", naglasio je predsednik Azerbejdžana.

Alijev je poručio da neće dozvoliti da se to dogodi na Južnom Kavkazu i da se posle trideset godina sukoba, mir u ovom regionu može postići samo kroz normalizaciju odnosa između Azerbejdžana i Jermenije.