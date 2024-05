Dron snimio kako kamion gazi 29 učenika - Stravična nesreća u Kirgistanu

Stravična nesreća, u kojoj je teško povređeno 29 učenika uzrasta od 9 do 16 godina, dogodila se tokom događaja u Kirgistanu kada je kamion krenuo nizbrdo i pregazio gledaoce čitalačke manifestacije National Manas Epic.

Kako se sumnja, na kamionu navodno nije bila dobro povučena ručna kočnica koja je posle nekog vremena popustila i vozilo je krenulo nizbrdo.

Osmoro dece hospitalizovano na Odeljenju za intezivnu negu i još 11 u bolnici, a nesrećni događaj snimio je dron.

Na snimku se vidi kako kamion počinje da se kreće nizbrdo, a gledaoci događaja nisu ništa primetili jer su mu u tom trenutku bili okrenuti leđima.

In Kyrgyzstan, parked van crashes into students participating in reading event of National Manas Epic



➡️ In accident, 3 severely injured, 29 students injured

➡️ Van driver has been taken into custody pic.twitter.com/lZrQAYTWzV