KLJUČA KOD RAFE - Hamas napao Izrael, ima POVREĐENIH (VIDEO)

Najmanje deset osoba je ranjeno u Hamasovom raketnom napadu na oblast Kerem Šalom na granici pojasa Gaze istočno od Rafe.

Više povređenih u napadu se nalazi u teškom stanju, navodi se u izveštajima.

IDF: Hamas je ispalio rakete na Kerem Šalom samo nekoliko stotina metara od graničnog prelaza Rafa

Hamasova raketna vatra iz Rafaha u južnoj Gazi na oblast Kerem Šalom na jugu Izraela izvedena je sa područja samo nekoliko stotina metara od graničnog prelaza sa Egiptom, prema početnoj istrazi Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

IDF je kao odgovor izveo udare u Rafi, uključujući i udare na mesta lansiranja.

U napadu je ispaljeno najmanje 10 raketa, pri čemu je 10 ljudi povređeno.

IDF je ranije danas objavio i snimak raketnog napada Hamasa.

Raketna vatra je, prema IDF-u, izvedena iz oblasti blizu prelaza Rafa sa Egiptom, oko 350 metara od civilnog skloništa.

Vojska kaže da je napad "još jedan jasan primer sistematske eksploatacije koju teroristička organizacija Hamas pravi od humanitarnih objekata za potrebe terora, koristeći civilno stanovništvo kao živi štit."

