OTKRIVEN BIZARAN MOTIV UBISTVA 3 MLADIĆA! Ubice od njih htele jednu stvar: Tela dvojice braće i druga nađena u bunaru (VIDEO)

Meksičke vlasti saopštile su da su lopovi ubili dvojicu Australijanaca i jednog Amerikanca na surfovanju u Meksiku da bi ukrali njihov kamion, posebno zato što su želeli gume.

Braća Kalum i Džejk Robinson i Amerikanac Džek Karter Roud poslednji put su viđeni 27. aprila u meksičkoj provinciji Donja Kalifornija.

Tužioci su objavili jezive detalje ubistava, ali još nisu zvanično potvrdili identifikaciju tela. Rekli su da članovi porodica žrtava pregledaju tela da vide da li se mogu identifikovati. Tela su nađena u fazi raspadanja nakon što su ih lopovi bacili u udaljeni bunar. Ako rođaci ne mogu da ih identifikuju, biće sprovedeni dalji testovi. U bunaru se nalazilo i četvrto telo koje je tamo bilo mnogo duže.

„Verovatnoća da su to oni je veoma velika“, rekla je u nedelju glavna državna tužiteljka Marija Elena Andrade Ramirez, napominjući da se tela i dalje mogu identifikovati i da su prepoznatljiva. Ramirez je opisala trenutke užasa kojim su završeni putovanje braće Džejka i Kaluma Robinsona iz Australije i Amerikanac Džek Karter Roud.

Rekla je da su ubice prošle i videle kamionet i šatore stranaca i htele da im ukradu gume.

- Sigurno su se opirali - rekla je za žrtve, a lopovi su ih ubili.

Lopovi su zatim otišli ​​do, kako je rekla, „mesta do kojeg je izuzetno teško doći“ i bacili njihova tela u bunar koji im je očigledno bio poznat. Ona je rekla da istražitelji ne isključuju mogućnost da su isti osumnjičeni bacili i prvo, ranije telo u bunar u sklopu svojih krađa.

- Možda su tražili kamione u ovoj oblasti - rekla je.

Lokacija na kojoj su tela otkrivena u blizini grada Santo Tomas nalazila se u blizini udaljenog primorskog područja gde su u četvrtak duž obale pronađeni šatori i kamion nestalih muškaraca.

Hesus Herardo Garsija Kota, alias El Kekas, i njegov partner Ari Gisel Garsija Kota optuženi su nakon što je policija pronašla četiri tela na dnu bunara na ranču u severnom Meksiku. Kristijan Alehandro Garsija, Kekasov brat, takođe je optužen.

Sva trojica osumnjičenih su u trenutku hapšenja posedovali asortiman metamfetamina i drugih ilegalnih droga.

Trojac je uhapšen tokom dve policijske operacije u sredu, 1. maja - sa 23-godišnjom Garsijom Kotom, kod koje je pronađen jedan od mobilnih telefona nestalih muškaraca.

Ramirez je da je počela istraga ubistva i nagovestila da istražitelji veruju da su trojica muškaraca ubijena u pokušaju pljačke.

- Kada su pokušali da dođu do vozila, žrtve su se usprotivile pljački, pljačkaši su bili naoružani vatrenim oružjem i očigledno su pucali u žrtve - rekla je ona za 7Nevs.

Čaure su pronađene u kampu gde su trojica muškaraca poslednji put viđena, na mestu za surfovanje poznatom kao La Bokana u Santo Tomasu, izvestili su lokalni mediji.

Lokalna laboratorija će preduzeti forenzičke testove kako bi se utvrdilo da li su tela nestala trojka, navodi se u saopštenju tužilaštva Baja Kalifornije.