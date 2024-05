Strani mediji pišu da autokrate Mađarske i Srbije spremaju crveni tepih za kineskog predsednika, a kakav je onda bio Makronov tepih u Parizu?

Posle pet godina kineski predsednik ponovo dolazi u Evropu. Već sam izbor zemalja koje će posetiti, a to su Francuska, Mađarska i Srbija u medijima je izazvala raznorazne reakcije.

Tako je "ASSOCIATED PRESS" u svom tekstu pod naslovom Autokratski lideri Mađarske i Srbije postavljaju crveni tepih za Kineza Sija tokom turneje po Evropi.

Posle Pariza u nedelju i ponedeljak na počeku svog prvog evropskog puta posle pet godina Si će otputovati u Mađarsku i Srbiju, dve zemlje sa autokratskim vođama koje se smatraju prijateljskim prema Kini i bliskim ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, piše agencija.

Kako su konvencionalne evropske vođe sledile više protekcionističku politiku da ograniče pristup Pekinga i Moskve kontinetu, vlade nacionalističkih konzervativnih vođa Viktora Orbana iz Mađarske i Aleksandra Vučića iz Srbije žustro su razvijale ekonomske veze sa Kinom, nudeći velike investicije u infrastrukturu, proizvodnju, energetiku i tehnologiju. Mađarska kao prva zemlja EU, koja je učestvovala u Sijevoj inicijativi Pojas i put, zauzima srednji položaj između članstva u Uniji i NATO-u i neobično je otvorena diplomatski i trgovinski prema istočnim autokratijama.

Tamaš Matura, stručnjak za Kinu i vanredni profesor na univerzitetu Korvinus u Budimšešti, rekao je da se u Mađarskoj nalaze velike kineske investicije i proizvodni pogoni i da je njena spremnost da posluje sa zemljama sa ne tako sjajnim učinkom po pitanju demokratije i ljudskih prava otvorila važna vrata Kini unutar trgovinskog bloka EU.

„Mađarska vlada je poslednji pravi prijatelj Kini u celoj EU. Vrlo je važno sada za Kineze da se instaliraju u zemlji koja je unutar EU granica i koja je prijateljski nastrojena prema kineskom političkom sistemu“, rekao je Matura.

Jedna od glavnih prednosti za Kinu, ako uspostavi baze unutar EU, je da izbegne skupe carine. Evropska komisija razmišlja o podizanju carina za uvoz kineskih električnih vozila sa sadašnjih 10 odsto da bi zaštitila evropske proizvođače automobila i glavne industrije u Nemačkoj, kao najvećoj privredi u 27-očlanoj EU.

Namerno ili slučajno ova novinska agencija zaboravila je da napiše da je tog istog kineskog predsednika danas u Parizu sa crvenim tepihom dočekao francuski predsednik Makron.

Makron u Parizu dočekao kineskog predsednika sa crvenim tepihom pic.twitter.com/45JyUkxnuG — Silvana (@Silvana71376830) 06. мај 2024.

Mađarska je u decembru objavila da će jedan od najvećih proizvođača električnih vozila na svetu, kineski BYD otvoriti svoju prvu proizvodnju u Evropi na jugu zemlje, što je ulazak u EU koji bi mogao da poremeti konkurentnost evropske autoindustrije.

Promene su već vidljive u Budimpešti gde jedan auto diler smanjuje broj evropskih vozila i uvodi modele koje proizvodi BYD.

Nepotvrđeni izveštaji ukazuju da će tokom Sijeve posete Mađarskoj od srede do petka on i Orban objaviti još jednu investiciju u proizvodnju električnih vozila koja uključuje kineskog Great Wall Motor. Iz Orbanove kancelarije nisu želeli to da komentarišu, piše AP.

U Srbiji, južno od Mađarske, Kina ima rudnike i fabrike širom zemlje, a zajmovima od više milijardi za infrastrukturu finansirala je puteve, mostove i nove objekte, navodi AP.

Mađarska i Srbija, podseća američka novinska agencija, imaju sporazum sa Pekingom da modernizuju železnicu između glavnih gradova, Budimpešte i Beograda, u okviru plana Pojas i put, da bi se povezali sa lukom Pirej u Grčkoj, koja je pod kineskom kontrolom i ulazna je tačka za kinesku robu na putu za centralnu i istočnu Evropu.

Očekuje se da će veći deo projekta, posle brojnih odlaganja, biti završen 2026. uz finansiranje kineskih banaka, što je vrsta kapitala koje su Mađarska i Srbija rado koristile, kaže AP.

Kako navode, prema istraživačkoj laboratoriji AidData sa američkog univerziteta Vilijam i Meri, kineski zajmodavci su dali zajmove vredne više od 22 milijarde dolara za devet zemalja centralne i istočne Evrope između 2000. i 2021. godine.

Od te sume 9,4 milijarde dolara je otišlo u Mađarsku i 5,7 milijardi u Srbiju, što je mnogo više nego za ostale zemlje regiona.

AP navodi reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je „počastvovan“ da će Si, koga on opisuje kao „prijatelja“, posetiti zemlju u utorak i da je najavio da će Srbija tražiti dodatne kineske investicije posebno u naprednim tehnologijama.

AP citira međutim ekonomskog analitičara Mijata Lakićevića koji kaže da ne očekuje bilo kakve veće nove investicione poslove, zato što je, po njegovim rečima, „sve što Srbija radi sa Kinom već dogovoreno“.

I Mađarska je stvorila povljno investiciono okruženje za Kinu dajući joj izdašne poreske olakšice, subvencije i infrastrukturnu pomoć kineskim kompanijama i pomažući im da prolaze kroz mađarsku birokratiju, kaže AP.

Navodi se da se blizu Debrecena gradi pogon za električne baterije na 222 hektara vredan 7,3 milijarde evra, što je najveća direktna strana investicija u Mađarskoj.

Orban se nada da će fabrika kojom upravlja kineski gigant za baterije CATL, napraviti od zemlje globalni centar za proizvodnju litijumsko-jonskih baterija u vreme kada vlade sve više nastoje da ograniče emisije gasova sa efektom staklene bašte prelaskom na električna vozila.

Takve investicije dolaze u vreme kada spora mađarska privreda ima dodatne teškoće zbog rekordne inflacije i zamrzavanja više milijardi evra sredstava EU, zbog Orbanovog neispunjavanja demokratskih standarda i nepoštovanja vladavine prava, prema oceni Unije, piše agencija.

Oni navode da je Orban rekao da su EU sredstva gotovo potpuno prestala da ulaze u mađarsku privredu, te sada postoji očajnička potreba u Mađarskoj da se okrene drugim alternativma, drugim izvorima finansijskog kapitala.

Postavlja se pitanje da li i predsednik Francuske želi da unapredi saradnju sa Kinom zbog tih istih investicija pa je predsedniku Siju priredio svečani doček sa svim počastima.

Ova medijska agencija koja je nalizirala dolazka kineskog predsendika se nije ovoga puta bavila analizom odnosa Francuske i Kine kao što se bavila Mađarskom i Srbijom.

Gde će na kraju završiti kineske investicije nakon posete kineskog predsednika ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno i Francuska i Mađarska i Srbija mogu imati i te kako koristi od saradnje sa ovom velikom zemljom, a Kina ne bez razloga ima interesa da sarađuje sa ovim evropskim zemljama kako bi zadržala svoj ekonomoski interes u Evropi.