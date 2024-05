NASTAVNICA ZATRUDNELA SA UČENIKOM DOK JE ČEKALA SUĐENJE ZA ODNOS SA DRUGIM! Šok slučaj - Ovo su detalji (FOTO)

Nastavnica matematike zatrudnela je nakon odnosa sa jednim od učenika dok je čekala suđenje zbog se*sa sa drugim učenikom.

Rebeka Džojnes (30), bila je uz optužena da je navela 15-godišnjaka za se*s tako što mu je kupila Guči kaiš za 345 funti. Potom ga je u svom belom "audiju" odvezla u svoj stan u Salford kejsu gde su imali odnose dva puta, čula je porota.

Ali uprkos tome što mu je rekla 'Bolje bi bilo da niko ne sazna', on je preko Snepčeta poslao poruku prijatelju, kako bi mu rekao da je 'upravo imao se*s sa gospođom Džojnes'.

Kad je prijatelj odbio da poveruje, tajno ju je fotografisao i poslao mu je sliku, tvrde tužioci.

Glas se brzo proširio tokom vikenda, a već sledećeg ponedeljka policija je pozvana u školu u Mančesteru u kojoj je Džojnes radila i ona je uhapšena, rečeno je na suđenju.

Džojnes je puštena uz kauciju da ne kontaktira nijedno dete mlađe od 18 godina i suspendovana je s posla.

Međutim, dok je čekala suđenje zbog upuštanja u se*sualne aktivnosti s detetom, otkriveno je da je bila u dugoj vezi s dečakom, rekao je tužilac Džo Alman.

Afera sa drugim dečakom – tokom koje je tvrdio da su imali odnose oko 30 puta – razotkrivena je nakon što mu je rekla da očekuje njegovo dete, rekao je Alman.

Ovo je bilo 'šok' za školarca jer mu je rekla da ne može da zatrudni.

U oktobru 2021. davala je prvom učeniku – koji se naziva dečakom A – dodatne časove matematike pre njegovog GCSE-a u školi u kojoj je radila i koja ne može biti imenovana iz pravnih razloga.

UK

A maths teacher got pregnant by one of her pupils while awaiting trial for taking another schoolboy back to her luxury apartment for sex, a court heard today.



Rebecca Joynes, 30, had been on bail accused of 'grooming' a 15-year-old for sex by buying him a £345 pic.twitter.com/KTCw9UGUCp