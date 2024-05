Haos na aerodromima u Velikoj Britaniji: Hiljade putnika zaglavljeno, problem je na 'nacionalnom nivou'

Na britanskim aerodromima su prijavljene smetnje povezane sa e-gejtovima na pasoškim kontrolama što je izazvalo pometnju među putnicima.

Londonski aerodromi Stensed i Getvik potvrdili su da je do kolapsa došlo zbog smetnji na e-gejtovima, dok su Hitrou i aerodrom u Mančesteru saopštili da da je granični sistem Velike Britanije u kvaru u sklopu prekida rada širom zemlje, prenosi Skaj njuz.

Fun at Heathrow T5. Computers down at border control. Massive queue. Staff trying their best to keep people informed and some very entitled people here! #heathrow #bordercontrol #T5 pic.twitter.com/kKk2SdUtT4