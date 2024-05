'Ne koristi kompjuter, nema mejl adresu' - Bivša saradnica otkrila šokantne stvari o Donaldu Trampu

Donald Tramp, bivši predsednik Amerike, kome se sudi zbog falsifikovanja finansijskih izveštaja i isplate novca porno-glumici Stormi Danijels, ne koristi računar niti poseduje mejl adresu! To je kako prenosi BBC, pred sudom na Menhetnu tokom svog svedočenja otkrila Trampova bivša saradnica Medlin Vesterurt.

Tramp je, kako je ona navela, vodila beleške na Trampovim sastancima umesto da ih je po običaju on sam beležio. Čak joj je i diktirao poruke koje su potom objavljivane na njegovom zvaničnom nalogu na Tviteru, sve dok mu nalog nije suspendovan, posle nasilnih protesta od šestog januara 2021. kada su Trampove pristalice upale nasilno u zgradu Kongresa.

Tramp je od Medlin čak tražio i da mu odštampa poruke koje joj je diktirao za objavljivanje na Tviteru, a koje je potom ručno potom sam prepravljao.

"Sećam se da postoje određene reči koje je voleo da piše velikim slovima", rekla je ona sudu i dodala:

