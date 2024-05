'SILOVAO ME JE TRI PUTA, NIKADA NISAM OSETILA TAKAV BOL' Potresno svedočenje žene o osumnjičenom za nestanak male Medlin Meken!

Seksualni prestupi zbog kojih mu se sudi nemaju veze sa slučajem nestanka male Medlin Meken, ali su se navodno desili u Portugalu između 2000. i 2017.

Žena, koja tvrdi da ju je silovao Kristijan Brukner, osumnjičeni za nestanak devojčice Medlin Meken, opisala je na sudu horor kroz koji je prošla.

Hejzel Behan je rekla da je osetila "strah koji nikada nije mogla da izrazi rečima" nakon što ju je probudio maskirani stranac.

To je jedna od ukupno pet optužbi za seksualni prestup protiv Kristijana Bruknera, koji je takođe glavni osumnjičeni za nestanak Medlin Meken.

On je negirao umešanost u oba slučaja, prenosi BBC.

Medlin Meken je nestala iz Praja de Luza u Portugalu 2007. godine, kada je imala samo tri godine. Slučaj je i dalje nerešen, ali nemački tužioci identifikovali su Kristijana Bruknera kao glavnog osumnjičenog, iako nikada nije optužen.

Na sudu u Donjoj Saksoniji u Nemačkoj svedočila je Hejzel Behan (40) iz Irske, koja je nekada radila u Portugalu.

Ona je ispričala kako je jedne noći u junu 2004, kada je imala 20 godina, otišla u bar.

Nakon toga se vratila peške nazad u stan sama, dok je njen dečko bio uključen u neku svađu.

"Nikada do tada nisam išla sama kući, bila sam uznemirena zbog ponašanja mog dečka", rekla je ona.

Nakon što je zaspala u odeći, sledeće čega se seća jeste da ju je neko probudio, dozivajući njeno ime.

Pomislila je da je to njen dečko koji je došao da se izvini, ali se onda setila da on nema ključ od njenog stana. Tada je ugledala muškarca obučenog u crno od glave do pete.

Nakon toga je usledio horor, ispričala je da je silovana tri puta.

"Imala sam troje dece i nikada nisam osetila taj bol", rekla je ona na sudu.

Behan, koja je postala emotivna tokom delova svog svedočenja, prisetila se da je bila vezana i bičevana - dok je napadač snimao deo napada.

Rekla je da joj je napadač više puta naredio da ne vrišti i pitao ju je da li je uplašena.

Ona je dodala da je govorio engleski sa nemačkim akcentom, imao prodorno plave oči i trag na butini.

U jednom trenutku se uplašila da će joj odseći glavu, ali je on zatim pobegao kroz balkonska vrata.

U nedeljama pre napada, nestao joj je novac koji je čuvala u kutiji ispod kreveta, zbog čega je rekla da se nije osećala bezbedno u stanu.

Nekoliko godina kasnije, Behan je pročitala vesti o Brukneru, izguglala ga i rekla da je prepoznala njegove karakteristične oči na fotografiji od koje joj je pozlilo.

Napad za koji je već bio osuđen imao je snažnu sličnost sa njenim, rekla je ona i dodala da ju je to navelo da istupi.

Govoreći o dugoročnom uticaju napada koji je Brukner navodno izveo, Behan je sugerisala da više ne bi bila ovde da nije kasnije ostala trudna sa sinom.

Behan je rekla na sudu da i danas uzima lekove za napade panike.

Pravni tim Kristijana Bruknera je ranije rekao da je ceo slučaj zasnovan na klimavim osnovama i da osporava optužbe.

Suđenje se nastavlja.

Što se tiče drugog slučaja, Medlin Meken još uvek nije pronađena.