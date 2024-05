SPALIO JE ŽIVU! Svedočila iz 'groba' - pred smrt je snimila izjavu koja je njenog dečka poslala na DOŽIVOTNU ROBIJU

Boni Bouz se još uvek seća poslednjih reči koje je ikada rekla svojoj ćerki Džudi Malinovski.

Žrtva nezamislivog napada, Džudi je provela dve godine u bolničkom krevetu nakon što ju je živu spalio bivši dečko ispred benzinske pumpe u Ohaju. Međutim, ona je bila odlučna da preživi dovoljno dugo da vidi zadovoljenje pravde.

Neposredno pre svoje smrti, ona je snimila svedočenje koje je kasnije pušteno na suđenju - postavši jedna od prvih ljudi u istoriji SAD koja je svedočila na sopstvenom suđenju za ubistvo. Džudi, koja je tokom života preživela rak i koja je znala da se "bori" u bolničkoj postelji, bila je „prijateljica sa svima“ koje je srela, rekla je njena majka.

Bouz (60) je opisala odlučnost svoje ćerke da se održi u životu kako bi pravda mogla da se izvrši protiv Majkla Slejdžera, čoveka odgovornog za smrtonosni napad 2015. Bouz je ispričala da je njena ćerka „rekla da je umorna” nakon dve godine u bolnici, sedam reanimacija i više od 50 mučnih operacija koje su je održale u životu.



"Nju smo održavale u životu ja, njene ćerke i pravda“, rekla je njena majka, prisećajući se poslednjih dana.

Džudi je umrla od otkazivanja organa u junu 2017. dok ju je Bouz poslednji put držala za ruku.

"Rekla sam, 'Deo mene će ići sa tobom, Džudi'. Rekla sam sam: 'I deo tebe će uvek živeti ovde sa mnom'," ispričala je Bouz. „Potom sam rekla: ’Držaću te za ruku dok te Isus ne uzme za drugu ruku‘.", ispričala je njena majka.

Deset sekundi nakon što je Bouz pustila Džudinu ruku, njena ćerka je prestala da diše, kaže ona.



"Pokušali smo, ali ona je prevazišla sve šanse“, rekla je.

