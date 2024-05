MISTERIJA UZDRMALA KRALJEVSKU PORODICU: Očuh princeze Tatjane od Grčke NESTAO usred noći u Malibuu!

Policija je navela da se radi o belcu visine 177 centimetara, teškom oko 75 kilograma, sa sedom kosom, zelenim očima i tetovažom na gornjem delu tela.

Očuh princeze Tatjane od Grčke (43) nestao je iznenada usred noći u Malibuu! Kako je preneo "Dailymail", Atiljo Brilemburg (53) je nestao u subotu, a poslednji put je viđen u jedan sat posle ponoći. Na sebi je imao plavu košulju, sive pantalone i bio je bos.

Vlasti su pozvale sve koji možda znaju nešto u vezi sa njegovim nastankom da se jave. Ovaj rođeni Njujorčanin koji je povezan sa evropskim kraljevskim porodicama, viđen je nedaleko od jednog luksuznog kompleksa stanova. U pitanju je brdovita oblast, koja je slabo osvetljena.

Okolnosti pod kojima je on nestao nisu saopštene. Policija je navela da se radi o belcu visine 177 centimetara, teškom oko 75 kilograma, sa sedom kosom, zelenim očima i tetovažom na gornjem delu tela.

Stepfather of Princess Tatiana of Greece and Denmark mysteriously goes missing in Malibu after disappearing in the middle of the night https://t.co/B6BBpFzeih pic.twitter.com/BnBXfnOHA5