Pogođen hipermarket u Harkovu "Oko 200 ljudi bi moglo biti u marketu" OGLASIO SE ZELENSKI (FOTO+VIDEO)

Prema prvim informacijama, 2 osobe poginule su kada su ruske bombe pogodile market u Harkovu.

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov rekao je da se mnogi ljudi vode kao nestali, ali nije dao konkretne brojke. Zvaničnici su rekli da je do 200 ljudi moglo biti u hipermarketu u vreme napada.

„Napad je bio usmeren na tržni centar, gde je bilo mnogo ljudi – ovo je očigledno terorizam“, rekao je Terehov.

Russians just hit an “Epicenter” hypermarket in Kharkiv with two “FAB” aerial bombs.



Deliberately on the weekday when lots of civilians are inside.



2 people confirmed killed, large number of people is missing and many are wounded. There is a big fire going on right now. pic.twitter.com/cohZTIfDqF