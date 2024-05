'RUSI BI MOGLI SUTRA DA DOĐU DO DREZDENA' Makron u nemačkom gradu poručio da je 'u Ukrajini na kocki BEZBEDNOST EVROPE'

Francuski predsednik Emanuel Makron je održao vatreni pledoaje za EU u Drezdenu, a njegov govor bio je formulisan kao poziv na buđenje, pošto se Evropa nalazi u "trenutku bez presedana u svojoj istoriji".

Dojče vele prenosi da se više od 10.000 mladih ljudi okupilo na centralnom trgu u Drezdenu na Evropskom festivalu mladih, koji su gromoglasno pozdravili francuskog predsednika Emanuela Makrona kada je stupio na binu.

- Posebna mi je čast što sam prvi francuski predsednik od ponovnog ujedinjenja koji vam se danas obraća ovde u Drezdenu - rekao je Makron u govoru, koji je delom održao na nemačkom jeziku.

Zabrinutost za Evropsku uniju

On je opisao EU kao "jedinstven projekt u svetu" i rekao da je Drezden, koji je bio razoren i ponovno izgrađen, a koji je namerno izabrao za svoj govor, „znak nade“.

Makron je naglasio da govor ne drži iz istočne Evrope, već iz njenog središnjeg dela. Francuski predsednik je pozvao na jedinstvo. On je „čvrsto uveren da želimo i moramo odrediti budućnost našeg kontinenta". EU trenutno proživljava presudan trenutak.

- Ako donesemo pogrešne odluke - mogla bi da umre, upozorio je Makron.

„U Ukrajini je stvarno reč o našem miru i bezbednosti"

On je ocenio da se, s obzirom na ruski agresorski rat u Ukrajini, Evropa nalazi u "trenutku bez presedana u svojoj istoriji" koji je primorava da razmisli o "svojoj odbrani i bezbednosti".

- Rusija danas preti i našoj bezbednosti. Rusija je napala Ukrajinu i može možda biti ovde sutra ili prekosutra. U Ukrajini je na kocki bezbednosti Evrope”, upozorio je Makron. Ni Nemačka ni Francuska više ne bi bile bezbedne ako bi u Ukrajini pobedio zakon jačeg. U Ukrajini je stvarno reč o našem miru i bezbednosti - poručio je Makron.

On je dodao da Evropljani moraju jasnije da definišu ko su neprijatelji i kako se od njih zaštititi.

- Pritom ne smemo upasti u zamku da postanemo nacionalisti ili gledamo samo prema Americi. Zato moramo razgovarati i o tome gde kupujemo oružje - u EU ili na primer u SAD - ocenio je Makron.

Za nezavisnot EU potrebno je duplo više investicija

On je naglasio da će ujedinjenje Evrope biti potpuno samo zajedničkom odbranom, a za to je nužan novi bezbednosni koncept:

- Trebalo bi da delamo odlučno kao Evropljani. EU takođe mora postati nezavisnija. To takođe zahteva ulaganja u ekonomiju, istraživanje i zaštitu klime. Potrebno nam je dvostruko više investicija u Evropi. Moramo udvostručiti naš evropski budžet - rekao je Makron u Drezdenu.

On je kao jednu od mogućnosti nave zajedničko zaduživanje unutar EU, koje je pak sporno u mnogim državama EU, atu bi prvo Nemačka i Francuska morale da pokažu više odvažnosti.

Makron: „Duva loš vetar”

Gotovo dve sedmice uoči evropskih izbora, francuski šef države upozorio je na jačanje desničarskih stranaka u EU.

Makron je rekao da u Evropi "duva loš vetar".

- Ovaj trend nije trend, to je stvarnost u Mađarskoj. To je bila stvarnost u Poljskoj, do poslednjih divnih izbora. Svuda u našim demokratijama ove ideje imaju plodno tlo, a podsticaj im daju ekstremi, a posebno desničarski ekstremisti. Probudimo se! - kazao je on.

Makron je naveo da Evropa nije samo mesto gde postoje zajednička pravila.

- To je stub vrednosti, kulture, individualnih i političkih sloboda. Evropa treba braniti i na zabrinutost i razloge za ljutnju odgovoriti Evropom poštovanja. Ono što Evropljane ujedinjuje su zajedničke vrednosti. Evropa nije cilj, već kompas - rekao je Makron u govoru u Drezdenu.

On je juče završio trodnevnu posetu Nemačkoj.

