Muž Kasandre Rejnolds iz Kalifornije, u 41. godini preminuo je od srčanog udara, a na obdukciji je ustanovljeno da je uzrok smrti bila prekomerna upotreba energetskih pića.

Njen suprug je preminuo pre 9 godina, nakon 10 godina braka. Sa njim Kasandra ima troje dece.

Ona kaže da je on radio noćne smene i da je zbog toga pio energetska pića, jer mu je često padala koncentracija i bilo mu je potrebno nešto što bi ga razbudilo.

Nažalost obdukcijom je utvrđeno da je do srčanog udara došlo prekomerna upotreba energetskih pića bila uzrok smrti.

- Bio mi je sve. Moja srodna duša, a sada ga nema - rekla je Kasandra.

Nju je kako je ispričala probudilo gušenje njenog supruga u snu. Spustila ga je na pod i dala mu veštačko disanje, a ubrzo je stigla i hitna pomoć.

- Nisam mogla da verujem svojim očima. Bila sam u panici i šoku jer nisam imala pojma šta se dešava mom suprugu. Videla sam samo da mu lice postaje plavo-sivo i samo sam se molila da preživi. Bio je zdrav, vežbao je svaki dan, mesec dana ranije je išao na sistematski pregled i sve je bilo u redu. Kada smo došli u bolnicu, lekari su mi rekli da mu je nivo šećera u krvi užasno visok i postavljali su mi pitanja o njegovim navikama, da li je imao nekih zdravstvenih problema . ispričala je Aleksandar - kaže Kasandra.

