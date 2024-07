Gori poznato letovalište Srba, evakuisana četiri naselja (FOTO+VIDEO)

Meštani četiri naselja na ostrvu Evija u Grčkoj morali su da se evakuišu zbog požara koji je izbio juče na tom ostrvu.

Kako prenosi Katimerini, vatrogasne službe cele noći su gasile požar koji i dalje gori, pa su meštani Klimakija, Liani Amosa, Petriesa i Kriezija morali da se evakuišu.

Iz vatrogasne službe je saopšteno da se vatra pomera na jug.

Fire Brigade spokesperson: 26 aircraft and over 180 firefighters tackling blaze in Eviahttps://t.co/FiURKtaCnO pic.twitter.com/b9j6d8jSD3