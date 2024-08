Kenedi Mlađi razmatra da odustane od kandidature i pruži podršku Trampu

Nezavisni kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u SAD Robert F. Kenedi Mlađi razmatra da prekine predizbornu kampanju kako bi se pridružio kampanji kandidata.

Republikanske partije Donalda Trampa, izjavila je danas Kenedijeva kandidatkinja za potpredsednicu Nikol Šahanan.

Šahanan je rekla da ona i Kenedi, kao nezavisni kandidati, rizikuju da za njih glasaju potencijalni Trampovi glasači, što bi dovelo do toga do, kako je navela, rasipanja glasova i ''otvaranja puta do pobede'' kandidatkinji Demokratske partije Kamali Haris, prenosi Rojters.

''Možemo i da odmah odustanemo i udružimo snage s Donaldom Trampom'', rekla je ona, ali nije precizirala kada će Kenedi i ona doneti definitivnu odluku.

Kenedi je ranije danas poručio da je spreman da razgovara s liderima ''bilo koje političke stranke'' kako bi ostvario ciljeve ''kojima je stremio tokom 40 godina svoje političke karijere''.

Kenedi je prethodno nastojao da bude kandidat Demokratske stranke, ali se odlučio za nezavisnu kandidaturu.

Prema poslednjem istraživanju Ipsosa, Kenedi ima oko četiri odsto podrške biračkog tela.

Tramp je tražio od Kenedija da mu se pridruži, dok tim kampanje Kamale Haris nije o tome pregovarao s Kenedijem, navodi Rojters.

Autor: Dalibor Stankov