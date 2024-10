'POZNAJEM PORODICE KOJE SU IZGUBILE APSOLUTNO SVE' Srpkinja iz Valensije o stravičnim poplavama: U gradu je sve normalno, a nekoliko kilometara dalje...

Katarina Stepanović iz Valensije otkriva kakva je trenutno situacija u ovom španskom gradu i okolini, gde su poplave odnele veliki broj ljudskih života.

Kako ističe, u ovom delu Španije nema kiše narednih dana i za sada nema izgleda da će biti većih padavina. Ipak, mesta oko Valensije i dalje su neprohodna i nije im moguće prići. Sam grad je odsečen potpuno, tako da je nemoguće u njega ući ili izaći.

- Samo pet kilometara od mog stana je mesto koje ima ogroman broj žrtava. Očekujemo da će se ta brojka povećavati, jer kako vreme teče imamo na desetine nestalih ljudi. Sada se ne može reći koliko ih ima. Mala mesta na obodu Valensije, koja su udaljena desetak kilometara od centra grada su najgore prošla. Tu je katastrofalno, poznajem porodice koje su izgubile apsolutno sve, kuće su im poplavljene, kola nestala, a izgubile su i članove porodice - kaže Stepanović.

Kiša u Valensiji je jako retka pojava, objašnjava Stepanović i ističe da niko nije očekivao ovoliko obilnu kišu.

- Desilo se i to da kroz te gradove koji su poplavljeni teče mala reka, koja je u nekim tim mestima zapravo više podseća na kanal nego što je reka, negde je šira, negde je uža i ono što se desilo jeste da se i ta reka izlila. Sam grad Valensija je ostao netaknut zahvaljujući isušenom koritu reke Turije. Međutim, sva okolna mesta i sela su nastradala - ističe Stepanović.

Jedna porodica je 48 sati bila zarobljena na auto-putu

U samoj Valensiji sve funkcioniše, međutim škole su zatvorene i ne može da se prođe do nekih mesta u okolini, ističe Stepanović.

- Mi živimo u gradu, tako da ovde u gradu u Valensiji sve funkcioniše, ako mogu da kažem, normalno. Rade kafići, prodavnice, apoteke, ljudi idu na posao, normalno se kreću. A u mestima koji su samo na par minuta od centra život je potpuno stao! Škole su zatvorene do daljnjeg. Moja dece idu u školu u jedno od ovih mesta koja nisu mnogo pogođena, ali da bismo stigli do škole, moramo da prođemo kroz neke od njih koja jesu i to je sve neprohodno. Prilaz u Valensiji iz drugih gradova, auto-putevi su potpuno blokirani i zakrčeni - kaže Stepanović i dodaje:

- Poznajem porodicu koja je skoro 48 sati bila zarobljena na auto-putu na nekih 40 kilometara od Valensije. Evakuisani su i nalaze se u nekom motelu, međutim, prilaz gradovima bilo kojim drumskim saobraćajem nije moguć. U okviru grada saobraćaj nije moguć, a avio saobraćaj funkcioniše normalno - kaže Stepanović.

Kako navodi, prema poslednjim prognozama ciklon se pomerio ka Barseloni i Taragoni, ali tamo nije izazvao kataklizmu. Što se tiče Valensije, samo u narednih par dana se opet najavljuje kiša, ali kažu da to ne bi trebalo da bude ni blizu ovoga što se desilo, objašnjava Katarina Stepanović.

Mila Cokić, Srpkinja koja živi u Barseloni, rekla je da su ljudi preplašeni jer kiše padaju svaki dan već nedelju dana zaredom.

- Ovo se nije desilo proteklih 30 godina u Španiji. Putevi su blokirani, spasioci pokušavaju da priđu sa svih strana, ljudi mole za hranu, vodu - rekla je Cokić.

Prema njenim rečima, sve je zatvoreno, škole i vrtići ne rade, građanstvo ne ide na posao.

- Nadležni savetuju građane da budu smireni i pribrani, da se ne plaše. Otvorene su telefonske linije, ljudi mogu da pozovu da razgovaraju sa psiholozima, dodala je Mila Cokić.

Kako je istakla, naredna tri do četiri dana su kritična jer je, prema rečima tamošnjih meteorologa, moguća ponovna kiša. I sinoć je jako grmelo, upaljen je crveni meteoalarm, kazala je ova devojka.

