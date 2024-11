Prvi snimci nakon pucnjave tokom proslave Noći veštica: Sve vrvi od policije, građani u panici beže

Tokom proslave Noći veštica u Orlandu došlo je do pucnjave, u kojoj navodno ima više povređenih.

Poziv policiji stigao je oko 1 sat posle ponoći.

Na snimcima sa lica mesta vide se brojna policijska vozila pod rotacijom kako blokiraju područje.

Napolju je veliki broj ljudi, a neki beže sa ulice.

