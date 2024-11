POGLEDAJTE! Baron, najmlađi sin Donald Trampa, uradio nešto prvi put u životu: Majka Melanija je veoma ponosna (VIDEO)

Baron Tramp, najmlađi sin Donalda Trampa, kojeg je dobio u braku sa Melanijom, po prvi put je glasao na izborima u Americi.

Melanija nije krila svoj ponos i na društvenim mrežama je objavila sliku Barona s leđa, na kojoj se vidi kako ručno popunjava glasački listić.

"Glasao je prvi put - za svog tatu", napisala je Melanija u svom postu na mreži X.

Voted for the first time - for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS