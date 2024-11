Pošteni izbori?

Jedan od korisnika društvene mreže X objavio je statističke podatke, gde je broj glasova za kandidate Demokratske stranke na predsedničkim izborima identičan!

2004 Kerry - 59M

2008 Obama - 69.5M

2012 Obama - 65.9M

2016 Clinton - 65.9M

2020 Biden - 81.3M

2024 Harris - 66.4M



Somebody needs to go to jail for this.