UŽIVO NA PINK.RS! TRAMP OBAVIO NIZ VAŽNIH RAZGOVORA: Stigla čestitka od Sija, šta se sprema čovečanstvu? Novi svetski poredak

Donald Tramp je izabran za 47. predsednika SAD na izborima na kojima je republikanski kandidat i nekadašnji šef Bele kuće pobedio Kamalu Haris, američku potpredsednicu i kandidatkinju Demokratske partije.

On je počeo pripreme za izbor ključnih ljudi u budućoj predsedničkoj administraciji nakon što je Kamala obećala "miran prenos vlasti".

Tramp je na ovim izborima dobio ukupno više glasova od Kamale na nivou cele Amerike, a takođe ju je nadmašio i po broju ključnih elektorskih glasova kojih je do sada sakupio 295 u odnosu na njenih 226.

On je pobedio u pet od sedam država koje su bile presudne na ovim izborima, a u vođstvu je i u Nevadi i Arizoni, jedine dve države koje još nisu proglasile pobednika.

Republikanci su, pored Trampove pobede, povratili i kontrolu nad Senatom, a vode i u trci za Predstavnički dom Kongresa.

11:54

Peskov dematovao da je Putin čestitao Trampu pobedu

Izveštaji da je ruski lider Vladimir Putin neformalno čestitao Donaldu Trampu pobedu na predsedničkim izborima u SAD su netačni, izjavio je za RTVI sekretar za štampu šefa države Dmitrij Peskov.

"Nepouzdane informacije", rekao je on.

Peskov je dan ranije rekao da nije upoznat sa Putinovim planovima da čestita Trampu pobedu na izborima.

Ipak, kako je naveo, nije isključeno da će dvojica predsednika stupiti u kontakt pre inauguracije.

11:30

"Novi svetski poredak"

Milijarder Ilon Mask objavio je na platformi X fotografiju sa detetom i novoizabranim predsednikom Amerike Donaldom Trampom uz natpis "Novus Ordo Seclorum".

10:47

Oglasila se i Melanija Tramp

Buduća prva dama SAD Melanija Tramp poručila je nakon pobede svog supruga Donalda na predsedničkim izborima u SAD da je im većina Amerikanaca poverila "ovu važnu odgovornost".

The majority of Americans have entrusted us with this important responsibility.



We will safeguard the heart of our republic – freedom. I anticipate the citizens of our nation rejoining in commitment to each other and rising above ideology for the sake of individual liberty,…