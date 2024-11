'DOBILI STE ŠTA STE TRAŽILI' Medvedev o lansiranju 'orešnika' na Ukrajinu (VIDEO)

Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, sada zamenik predsedavajućeg ruskog Veća bezbednosti, napisao je na platformi Iks, povodom ruskog napada hipersoničnim balističkim projektilom na Ukrajinu, "dobili ste šta ste tražili".

"Dakle, to ste tražili? Pa, prokleto ste to i dobili! Napad hipersoničnim balističkim projektilom", napisao je Medvedev uz postavljeni snimak napada.

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it!



A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif