VUČIĆ JE BIO U PRAVU! NED-u se bliži kraj, panika zavladala među NVO i u Srbiji! Vašington im zavrće slavinu!

Prva meta Ilona Maska za smanjenje troškova u američkom budžetu mogla bi da bude zloglasna organizacija Nacionalnu zadužbinu za demokratiju (NED), koja od građana te države uzima milijarde dolara godišnje za sprovođenje obojenih revolucija širom sveta. Da bi NED mogao da se nađe na spisku za gašenje navodi i ugledni američki list "The American Conservative".

- Novo američko Odeljenje za vladinu efikasnost (DOGE) trebalo bi ozbiljno da razmotri Nacionalnu zadužbinu za demokratiju (NED) za svoju listu visokog prioriteta federalnih mera za smanjenje troškova 2025. godine. To nije samo rupa bez dna za dolare američkih poreskih obveznika (preko milijardu dolara kongresnih aproprijacija od 2020., 2021., 2022. do 2023. godine), već se misija NED-a da "promoviše slobodu širom sveta" tokom decenija prevela u bezbroj slučajeva kontraproduktivnog mešanja koje dovodi do "organski pokreti pokrenuti ljudima" u opasnosti od podsticanje promene režima i revolucije za političke ciljeve i svrhe Vašingtona - piše ovaj list.

- Ako su Musk i Ramasvami zaista ozbiljni u vezi sa ovom idejom da se smanji državna potrošnja, trebalo bi da to učine tako što će početi sa programima koji su najviše štetni po svet i interese SAD i najmanje je verovatno da će naštetiti običnim Amerikancima kada se ukinu - rekao je Branko Marčetić, koji je pisao o NED-u kada je prva Trampova administracija smanjila budžet organizacije. Vašingtonski establišment je pozdravio taj potez ritualnim škrgutom zubima i cepanjem odeće zbog "napada na demokratiju".

Da su promene na vidiku u SAD naglasio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je gostujući na TV Pink juče izjavio da je "prošlo vreme obojenih revolucija".

- Nigde na svetu obojene revolucije ne mogu da prođu. Stiže nova era, novo vreme. Uveren sam da će Ilon Mask i drugi da urade veliki posao, ali će neki da ostanu bez apanaža - kazao je Vučić i dodao da je kod nekih domaćih aktera zavladala panika.

- Ja ih razumem. Panika je, jer nisu sigurni kako će to da funkcioniše sa SBB-om i njihovim partnerima i do kada će sve to da funkcioniše. Nervoza je sve veća. Nisu sigurni kako će da reaguje Mask, hoće li da zaustave pare NED-u i drugim američkim organizacijama koje filuju nevladine organizacije. Kao što recimo "Proglas" dobije od jedne građanske inicijative prebačene pare, da se Vlasi ne dosete, tako što prvo pređe sa jedne američke fondacije na tu građansku inicijativu koja je protočni bojler, a odatle prođe na "Proglas" i na sve njih. Pa se onda oni sete da organizuju blokade puteva. Da bi se pozicija Srbije oslabila u svetu, da bi se Srbija iznutra oslabila. Zato što je Srbija samostalna, nezavisna zemlja koja nikoga neće da sluša. Samo zato dobijaju te pare. Jel vi mislite da te pare postoje negde onako? Što vam ne da gazda prve pare, što morate da dođete kod Željka po platu, što vam ne da neko sa RTS-a pare? Samo za onog za koga radite ima pare. Besplatno ima samo sir, ali u mišolovci. Nigde ga besplatno nema. Gazde plaćaju, sluge izvršavaju - istakao je Vučić.