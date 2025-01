Glasine o razvodu se ne stišavaju! Megan Markl novom objavom probudila nove sumnje: Svi su primetili jedan detalj na njenom Instagramu

Na prvi pogled ova se promena može činiti bezazlenom, no brojni obožavatelji i kraljevski promatrači brzo su ukazali na potencijalni problem

Glasine o razvodu Megan Markl i princa Harija ne stišavaju se ni u 2025. godini. Fanovi ovog para prate svaki njihov potez te sve više misle da je njihovoj ljubavi došao kraj.

Sada su kao najnoviju potvrdu ovih sumnji našli u Instagram profilu Megan Markl i onom šta joj piše u opisu. Naime, profil koji je prvotno nosio ime 'Meghan' ubrzo je promenjen u 'Megan, vojvotkinja od Saseksa' (Meghan Duchess of Sussex) .

Na prvi pogled ova se promena može činiti bezazlenom, no brojni obožavatelji i kraljevski promatrači brzo su ukazali na potencijalni problem – nepostojanje reči 'the' u njenoj tituli. Prema ustaljenoj kraljevskoj tradiciji, titula bez člana 'the' obično označava da osoba više nije udata za nosioca titule, što je podstaklo nagađanja o statusu njenog braka s princem Harijem.

Meghanin Instagram već je ažuriran, promenivši ime profila iz 'Megan' u 'Megan, vojvotkinja od Saseksa'. Dok su komentari pljuštali, nizale su se poređenja s bivšom suprugom princa Andreua, Sare Ferguson, koja koristi titulu 'Vojvotkinja od Yorka' bez dela 'The'. No, greška u nazivu naslova nije retka. Slična situacija dogodila se 2020. godine kada je Bakingemska palata nenamerno upotrebila isto ime tokom službene izjave o Megan i Hariju.

Autor: Snežana Milovanov