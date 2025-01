(UŽIVO) BUKTI STRAŠAN POŽAR U LOS ANĐELESU: Ugrožena i kuća Kamale Haris! Ljudi zarobljeni u buktinji, horor prizori! (FOTO+VIDEO)

Šumski požar, koji se brzo širi, izbio je u utorak u jednom predgrađu Los Anđelesa, gde su izgorele građevine i evakuisani građani.

Jedan od ključnih autoputeva je zatvoren, a pogođeno područje i veći deo Los Anđelesa prekriva gusti dim.

Oko 30.000 stanovnika je pod naređenjem da se evakuiše, a ugroženo je više od 13.000 građevinskih struktura.

People abandoned their cars so firefighters are moving them with this. #palisadesfire pic.twitter.com/mnXv0eCdMf