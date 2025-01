Donald Tramp je položio zakletvu i izabran je za 47. predsednika SAD, što će biti njegov drugi mandat.

19:42

Oglasio se i kanadski premijer

Kanadski premijer Džastin Trudo čestitao je američkom predsedniku Donaldu Trampu na njegovoj drugoj inauguraciji i tim povodom je izjavio da se Kanada raduje saradnji s novom administracijom "uz zaštitu i odbranu interesa Kanađana."

Trudoovi komentari usledili su nakon Trampovih pretnji da će Kanadu učiniti 51. američkom saveznom državom i uvesti 25% carine na sve kanadske proizvode.

U svojoj izjavi Trudo se nije direktno osvrnuo na Trampove komentare, već je istakao "uzajamno koristan odnos" koji obe zemlje uživaju.

- Kanada i Sjedinjene Američke Države imaju najuspešnije ekonomsko partnerstvo na svetu. Mi smo najveći trgovinski partneri jedni drugima, s odnosom koji stvara milione radnih mesta, privlači milijarde ulaganja na kontinent i osigurava bezbednost naših građana - navodi se u izjavi.

19:39

Komentar Bila Klintona

Bivši predsednik Bil Klinton reagovao je na inauguracioni govor predsednika Donalda Trampa izjavivši: "Mislim da to možete zaključiti sami." Hilari Klinton se nasmešila kada su je upitali za mišljenje o govoru.

Oni neće ostati na svečanom ručku.

- Moramo da idemo - rekao je Bil Klinton za CNN.

19:32

Najvažniji detalji iz obraćanja Donalda Trampa

Donald Tramp je započeo predsednički govor obraćajući se svojim prethodnicima i ostalim zvanicama na događaju, uključujući bivšu potpredsednicu Kamalu Haris i bivšeg predsednika Džoa Bajdena.

- Zlatno doba Amerike počinje upravo sada. Od danas naša zemlja će napredovati i biti poštovana. Jednostavno je, staviću Ameriku na prvo mesto. Vaga pravde biće ponovo uravnotežena. Zlobna, nasilna i nepravedna instrumentalizacija Ministarstva pravosuđa i vlade će se završiti. Naš glavni prioritet biće da stvorimo naciju koja je ponosna, prosperitetna i slobodna. Više nećemo dopuštati da nas bilo ko iskorišćava. Sunčeva svetlost preliva se po celom svetu, a Amerika može iskoristiti ovu priliku kao nikada pre. Za građane Amerike 20.1.2025 je dan oslobođenja. Od ovog trenutka pad Amerike je završen - izjavio je.

On je istakao da je dobio mandat za potpuni i totalni preokret onoga što naziva užasnom izdajom od strane vlasti prema američkom narodu, dodajući da će ljudima vratiti "njihovu veru, bogatstvo, demokratiju i slobodu".

Trump je izneo neke od izvršnih mera koje planira da preduzme sada kada je predsednik.

Danas će, kako kaže, potpisati izvršnu naredbu kojom će proglasiti nacionalno vanredno stanje na granici SAD i Meksika.

Svi ilegalni ulasci biće "odmah zaustavljeni," dodao je, napominjući da će vlada započeti proces vraćanja miliona "kriminalnih stranaca" u zemlje iz kojih su došli.

Govorio je i o drugim planiranim merama, uključujući ponovno uvođenje politike "Ostani u Meksiku" i slanje dodatnih trupa i resursa na granicu.

19:01

Ceremonija inauguracije je završena.

Donald Tramp je zvanično postao 47. predsednik SAD.

18:48

Tramp o Panamskom kanalu

Tramp je rekao da je Panama "prekršila dogovor koji su imali".

- SAD nisu tretirane na fer način. Kina sada upravlja Panamskim kanalom, a mi ga nismo dali Kini, nego Panami. I sada ćemo da ga vratimo! - rekao je Tramp.

Rekao je i da će Meksički zaliv biti preimenovan u Američki zaliv.

18:45

Ekspresna promena na "X"

Nalog na društvenoj mreži X namenjen predsedniku SAD više ne nosi ime Džo Bajden, već Donald Tramp.

18:41

Stop migrantima

Trampo je najavio da će svi ilegalni ulasci u zemlju biti "odmah zaustavljen" i da će vlada započeti proces vraćanja miliona "kriminalnih stranaca" u zemlje iz kojih su došli.

"Najjača vojska na svetu"

Tramp je rekao da će SAD imati najjaču vojsku na svetu.

- Nećemo to meriti samo bitkama koje pobedimo nego i ratovima koje okončamo i ratovima u koje nikada nećemo ući - rekao je Tramp i dodao da hoće da bude mirotvorac i ujedinitelj.

18:28

Dva pola - muški i ženski

Kao što je najavljeno, Tramp je rekao da će postojati samo dva pola - muški i ženski.

18:26

Tramp proglašava vanredno stanje

Tramp je otkrio da će proglasiti vanredno stanje na južnoj granici. Ponovio je da će potpisati "seriju istorijskih izvršnih naredbi" i započeti "revoluciju zdravog razuma".

18:22

Udario na Bajdena

- Sada imamo vladu koja ne može da se izbori ni sa običnom krizom kod kuće, dok se istovremeno spotiče u neprekidni katalog katastrofalnih događaja u inostranstvu. Ne uspeva da zaštiti naše veličanstvene američke građane koji poštuju zakone, već pruža utočište i zaštitu opasnim kriminalcima, mnogima iz zatvora i mentalnih ustanova koji su ilegalno ušli u našu zemlju iz celog sveta - rekao je Tramp.

18:09

Obraćanje Trampa

18:05

Koristio dve Biblije

Donald Tramp je tokom polaganja zakletve koristio dve Biblije.Jednu od njih mu je dala majka 1955. godine kada je završio školu pri Prezbiterijanskoj crkvi u Njujorku, navedeno je u saopštenju Komiteta za inauguraciju.

Tekst te Biblije predstavlja revidiranu standarnu verziju, koju je objavila izdavačka kuća "Tomas Nelson i sinovi" iz NjujorkaPored te Biblije, Tramp će takođe koristiti Linkolnovu, koja je prvi put upotrebljena kada je 1861. godine zakletvu polagao 16. američki predsednik.

Nekadašnji predsednik Barak Obama takođe je koristio dve Biblije prilikom polaganja zakletve 2013. godine.

18:03

Tramp položio zakletvu!

Donald Tramp je položio svečanu zakletvu, čime je i zvanično postao 47. predsednik SAD.

"Svečano se zaklinjem da ću podržavati i braniti Ustav Sjedinjenih Američkih Država od svih neprijatelja, stranih i domaćih. Da ću biti iskreno veran i odan istom. Da ovu obavezu preuzimam slobodno, bez ikakvih mentalnih zadrški ili namere izbegavanja i da ću savesno i verno obavljati dužnosti funkcije na koju ću stupiti: Tako mi Bog pomogao!", glasi zakletva koju je izgovorio Tramp.

18:02

Džej Di Vens položio zakletvu

Potpredsednik Džej Di Vens položio zakletvu

17:57

Bajden pomilovao porodicu u poslednji čas

Džo Bajden je neposredno pre napuštanja Bele kuće izdao predsednički dekret kojim je pomilovao članove svoje porodice:

"Moja porodica je bila izložena neprekidnim napadima i pretnjama, motivisanim isključivo željom da se meni nanese šteta. Nažalost, nemam razloga da verujem da će ti napadi prestati", navodiu saopštenju i dodaje:

"Zbog toga koristim svoje ovlašćenje prema Ustavu da pomilujem Džejmsa B. Bajdena, Saru Džons Bajden, Valeri Bajden Ovens, Džona T. Ovensa i Fransisa V. Bajdena".

17:43

Donald Tramp spreman je da položi zakletvu.

Dočekan je gromoglasnim aplauzom.

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp poručio je juče u Vašingtonu hiljadama svojih pristalica da će nametnuti oštra ograničenja imigraciji prvog dana na vlasti te da će delovati brzo i rešiti svaku krizu s kojom se SAD suočavaju.

17:05

Moćna predsednička limuzina

Predsednička limuzina koju je koristio Džo Bajden na odlasku iz Bele kuće spada u red najbolje opremljenih vozila koje koriste svetski političari. Ona je u potpunosti konstruisana u skladu sa listom zahteva američke Tajne službe.

17:03

Tramp i Bajden stigli na Kapitol SAD

Novoizabrani predsednik Donald Tramp i predsednik Džo Bajden sada su u američkom Kapitolu na inauguraciji nakon što su se zajedno vozili u limuzini iz Bele kuće. Evo šta će se dalje dešavati: izabrani potpredsednik Džej Di Vens i Tramp položiće zakletvu na ceremoniji koja se održava u Rotondi Kapitola. Tramp će takođe održati inauguraciono obraćanje.

16:23

Putin čestitao Trampu!

Vladimir Putin je čestitao Donaldu Trampu na preuzimanju dužnosti.

Ruski predsednik je rekao da je otvoren za dijalog sa novom američkom administracijom o Ukrajini i nuklearnom oružju.

- Polazimo od činjenice da će se dijalog graditi na ravnopravnim i uzajamno poštovanim osnovama, uzimajući u obzir značajnu ulogu koju naše zemlje imaju u nizu ključnih pitanja na svetskoj agendi, uključujući jačanje strateške stabilnosti i bezbednosti - rekao je Putin.

16:14

Oproštajni selfi

Džo Bajden i njegova supruga Džil naopravili su oproštajni selfi u Beloj kući.

