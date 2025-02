PRVI SNIMCI STRAVIČNOG POŽARA U RAFINERIJI: Povređeno više radnika - Crni dim prekrio nebo, građani ne smeju iz kuća (VIDEO)

Crni gust dim prekrio je grad Martinez u Kaliforniji, gde je jutros u rafineriji došlo do požara velikih razmera u kom je povređeno šest radnika.

Četiri osobe biće prebačene u bolnicu, a na građane je apelovano da ne napuštaju svoje domove, dok se proverava da li ima opasnosti po javno zdravlje.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako gust dim kulja iz rafinerije, dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

🚨🇺🇸 Massive Fire at Californian Refinery reported America is under attack from within - this happens almost daily now pic.twitter.com/n7plmbx6Nt

Do požara je došlo oko 13.47 sati po lokalnom vremenu, a nivo upozorenja zajednice najpre je oglašen na tri, a potom smanjen na nivo dva.

Do evakuacije nije došlo, ali su vlasti zamolile građane da ne izlaze iz kuća bez preke potrebe. Vatra je u rafineriji buknula iz za sada neutvrđenih razloga, a gusti crni oblaci dima podizali su se u nebo. Vatra je buktala više od pet sati.

Oko četiri sata nakon što je vatra buknula, iz rafinerije je saopšteno da se aktivno radi na gašenju požara, koji je lokalizovan. Više većih saobraćajnica zatvoreno je zbog vatre i dima.

"Molimo vas da budete unutra, zatvorite sve prozore i vrata, isključite sve grejalice, klima-uređaje i ventilatore. Ako ne koristite kamin, zatvorite klapne i ventilacione otvore na kaminu i prekrijte pukotine oko vrata i prozora trakom ili vlažnim peškirima", saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Okrug je poslao upozorenje o skloništima u naseljima u blizini kompanije Martinez rafinerija, ali je od tada ukinuto. Grad Martinez saopštio je da saveti za javno zdravlje ostaju na snazi za grad i delove Pačeka i Klajda.

Distrikt za upravljanje kvalitetom vazduha u oblasti Bej saopštio je da su inspektori izašli na lice mesta i izdao je upozorenje o kvalitetu vazduha u okruzima Kontra Kosta i Solano zbog požara.

🚨#BREAKING: Emergency crews declared a level 2 hazmats situation after a massive fire has broken out at the Martinez refinery plant



📌#ContraCosta | #California



Numerous emergency crews are currently on the scene in Contra Costa County, California, after a massive fire broke… pic.twitter.com/ep01rzqtgb