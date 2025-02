Skandal trese britanski dvor: Ovo je pravi razlog zategnuog odnosa Harija i Vilijama, a ima veze sa sa Megan

Povodom ove teme oglasili su i Hari i Megan na šta su oboje prokomentarisali da vojvotkinja od Saseksa jednostavno voli da grli ljude.

Nekada bliska veza princa Vilijama i princa Harija ostavljena je izuzetno zategnuta nakon izlaska porodice Saseksa iz kraljevskog života. Veruje se da dvojica braće više ne razgovaraju, a upućeni navode da Vilijam više ne veruje Hariju nakon što je otkrio intimne detalje o svojoj porodici i otvoreno kritikovao kralja Čarlsa, kraljicu Kamilu, Vilijama i Kejt.

Među Harijevim navodima je i tvrdnja da je Vilijam Megan nazvao „teškom“, „nepristojnom“ i „abrazivnom“ – komentari koji su navodno doveli do njihovog sada već ozloglašenog „fizičkog obračuna“. Svakako, čini se da je Harijev odnos sa Megan postao prepreka između braće. A prema jednom kraljevskom autoru, problemi su se produbili kada je kraljevsko osoblje pogrešno shvatilo da Meghan „flertuje“ sa budućim kraljem.

I Megan i Hari su izjavili da su užasnuti zagrljajima Vilijama i Kejt. A sada je nova knjiga novinara Toma Kvina ponovila ove tvrdnje, sugerišući da je Meganin manir učinio da se naslednika britanskog prestola "oseća neprijatno".

Pišući u svojoj novoj knjizi "Ies Ma'am: The Secret Life of Roial Servants", novinar je napisao: „Ovaj taktilni način je učinio Vilijamu neprijatno jer ga je Megan grlila bukvalno svaki put kada su naleteli jedno na drugo. Grljenje i ljubljenje u obraze su podstakli očigledne tračeve među osobljem koje je izazvalo ogovaranje, što verovatno nije istina, ali je to bilo dovoljno da se uz propratno ogovaranje produbi je jaz između braće."

U njihovim dokumentarnim serijama za "Netflix" Megan je rekla da nije znala da se „formalnost“ kraljevske porodice prenosi iza zatvorenih vrata i da nije shvatala da je „zagrljaj nešto potresno za pojedine Britance“.

"Čak i kada su Vil i Kejt došli i kada sam je prvi put srela, sećam se da sam bila u pocepanim farmerkama i bosa. Kao da sam oduvek bila neko ko grli, zagrlila sam ih. Nisam znala da je to zaista uznemirujuće za mnoge Britance. Počela sam da shvatam da se formalnost spolja prenosi na unutrašnju stranu, da postoji način života okrenut napred, a onda zatvoriš vrata i pomisliš: 'OK, možemo da se opustimo'. Ali ta formalnost se prenosi na obe strane i to je za mene bilo iznenađujuće," kazala je Megan.

Hari se takođe prisetio očigledno neprijatnog prvog susreta između njegove sadašnje supruge i njegovog brata i snaje u svojim memoarima "Rezerva". Tvrdio je da je Vilijam 'ustuknuo' od Meganinog zagrljaja i opisao je trenutak kada je svog brata i sestru upoznao sa tadašnjom devojkom kao 'klasični sudar kultura'.

"To ga je potpuno izbezumilo. Ustuknuo je. Vili nije grlio mnogo stranaca. Dok je Meg grlila većinu stranaca. Vil se nadao da će ga ona pozdraviti sa standardnim poštovanjem prema protokolu, ali ona to nije znala jer joj nisam rekao," kazao je Hari, piše Mirror.

Autor: Snežana Milovanov