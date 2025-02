'EVROPA JE SADA SLOBODNA' Ilon Mask svojom izjavom zatresao svet

Američki političar, diplomata i analitičar Ričard Grenel, izjavio je da američki porezni obveznici finansiraju ekstremno levičarske državne medije i da je vreme da se ugase.

Njegove reči podržao je Ilon Mask.

"Radio Slobodna Evropa i Glas Amerike su medijske kuće koje finansiraju američki poreski obveznici. To su državni mediji. Ove kuće su pune ekstremno levičarskih aktivista. Saradnja sa ovim novinarima traje decenijama. To je relikt prošlosti. Ne trebaju nam mediji koje plaća država.", rekao je Ričard Grenel.

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91