UŽIVO! NEMAČKA GLASALA, KONZERVATIVCI ODNELI ISTORIJSKU POBEDU! Merc proglasio trijumf, fenomenalan rezultat AfD-a, stigla poruka od Trampa! (FOTO)

U Nemačkoj se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima se bira novi kancelar i novi saziv Bundestaga.

Najnoviji rezultati izbora

Prema poslednjim preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Nemačkoj, najviše glasova osvojili su demohrišćani Fridriha Merca (CDU/CSU), za koje je glasalo 28,5 odsto birača, što im donosi 197 mesta u Bundestagu, preneo je Bild.

Oglasio se Tramp

Američki predsednik Donald Tramp se oglasio na društvenoj mreži Truth Social nakon prvih rezultata na izborima u Nemačkoj.

Predsednik SAD je rekao da je ovo bio veliki dan za Nemačku.

"Čini se da je konzervativna partija u Nemačkoj pobedila na izborima. Čini se da su se, baš kao i u SAD, u Nemačkoj umorili od agende bez zdravog razuma, naročito o pitanjima kao što su energetika i imigracija. Ovo je odličan dan za Nemačku i za SAD pod vođstvom gospodina po imenu Donald Tramp", napisao je Tramp.

Vučić čestitao Mercu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je lideru konzervativaca Fridrihu Mercu, čija stranka je osvojila najviše glasova na vanrednim izborima za novog kancelara Nemačke i novi saziv Bundestaga.

- Čestitam Fridrihu Mercu I CDU na izbornoj pobedi i radujem se budućoj saradnji i zajedničkom radu na svim pitanjima od obostranog interesa. Poverenje građana nosi ogromnu odgovornost, pogotovo u vremenima punim izazova. Uveren sam da će Vaše političko iskustvo i razboritost doprineti izgradnji dobre budućnosti za građane Nemačke, kao i širenju saradnje sa Srbijom u svim oblastima. Naša zemlja ostaje posvećena jačanju dobrih odnosa sa , uz uzajamno poštovanje i razumevanje. Ceo svet se nalazi pred velikim odlukama, dok se od lidera očekuje hrabrost za okretanje nove stranice u istoriji koja će svima doneti trajnu stabilnost, mir i ekonomski prosperitet. Na tom dugom i teškom putu, Srbija će uvek biti pouzdan i ozbiljan partner Nemačke - istakao je Vučić.

CDU slavi, Merc proglasio pobedu!

Oglasio se Merc!

AfD: Spremni smo

Desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) ostvarila je svoj najbolji rezultat do sada, zauzevši drugo mesto sa 19,5% glasova, što predstavlja značajan porast u odnosu na prethodne izbore.

Lideri desničarske stranke su u svom štabu proslavili istorijski rezultat stranke i ubrzo poslali jasnu poruku.

Kopredsednik stranke Tino Krupala kaže da je "veoma ponosan na stranku".

"Bili smo ujedinjeni, naša kampanja je bila ciljana i bili smo disciplinovani“, rekao je, stojeći pored kopredsednice Alis Vajdel.

"Možemo zaista doneti epohalne promene", dodao je, naglasivši da su "uvek otvoreni za pregovore".

Oglasio se CDU: "Merc kancelar"

Generalni sekretar CDU Karsten Lineman, prema prvim projekcijama, smatra Uniju jasnim pobednikom.

Semafor je konačno ugašen. „Sledeći kancelar će se zvati Fridrih Merc“, rekao je Lineman. Ljudi su želeli promenu politike u Nemačkoj.

AfD: Ruka je pružena

Liderka AfD-a Alis Vajdel je rekla da CDU "čini prevaru na glasačima“ ako uradi suprotno od onoga što je obećao"

Ruka njene stranke je ispružena za saradnju sa Unijom, rekla je Vajdel.

"Jurićemo i ostale kako bismo napravili razumnu politiku", rekla je ona.

Prve projekcije

CDU/CSU: 28,5%A

fD: 20%

SPD: 16,5%

Grüne: 12%

FDP: 5%

Linke: 9%

BSW: 5%

Sonstige: 4%

Birališta su zatvorena

Feministkinje u Berlinu i Kijevu polugole protestovale protiv AfD-a

Aktivistkinje grupe Femen protestovale su danas polugole ispred Rajhstaga u Berlinu i ispred nemačke ambasade u Kijevu, noseći transparente sa tekstovima protiv desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD), koju su optužile za bliskost sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Grupa Femen je svoj protest najavila na mreži Iks, objavom da se "nacistima ne sme dozvoliti da povrate vlast u Nemačkoj".

Ispred zgrade Rajhstaga u Berlinu aktivistkinje Femena bez majica nosile su transparente na kojima je pisalo "Vajdel Putinova drolja", "Hajl Vajdel" i "Nema nacista u Nemačkoj".

- Pozivamo sve koji cene slobodu da ne ćute. Budućnost Nemačke zavisi od toga da li smo danas spremni da se borimo za demokratiju - navela je grupa Femen u objavi na platformi Iks.

Protest je održan i ispred nemačke ambasade u Kijevu, gde je aktivistkinja bez majice nosila iste parole.

Na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima u Nemačkoj danas zabeležena je velika izlaznost, a do 14 sati glasalo je 52 odsto birača.

U taj procenat nisu uračunati oni građani koji su ranije glasali preko pošte.

Na izborima 2021. godine izlaznost do 14 sati bila je 36,5 odsto, preneo je Dojče vele.

To pokazuje da "postoji veliko interesovanje za izbore", ocenila je Savezna službenica za izbore Rut Brand.

Ovako velika razlika u izlaznosti u odnosu na prethodne izbore delom je i zbog toga što je veliki broj ljudi 2021. godine zbog pandemije korone glasao putem pošte.

Ipak, izlaznost birača ove godine nesumnjivo je velika, znatno veća i od one iz 2017. kada je na biračkom mestu do 14 sati glasalo 41 odsto birača.

U Nemačkoj su jutros u osam časova otvorena birališta za vanredne parlamentarne izbore, na kojima će više od 59 miliona građana s pravom glasa birati 630 poslanika za novi saziv Bundestaga, koji će imati mandat od četiri godine i zadatak da izaberu novog kancelara i vladu.

Glasačka mesta biće otvorena do 18 časova, a odmah po zatvaranju biće objavljeni rezultati izlaznih anketa urađenih na biralištima.

Prve zvanične projekcije rezultata očekuju se tokom izborne noći.

AFD se nada veoma jakom rezultatu

Kopredsednica nemačke stranke krajnje desnice Alternativa za Nemačku (AfD) i kandidatkinja te stranke za kancelarku Alis Vajdel glasala je danas putem pošte na vanrednim parlamentarnim izborima u Nemačkoj.

Predsednik AfD-a na feredalnom nivou Tino Krupala glasao je na biračkom mesetu u Gablencu u istočnoj Saksoniji, izrazivši uverenje da će ta stranka ostvariti ''veoma jak rezultat sa preko 20 odsto'', prenose mediji.

- Naročito na istoku Nemačke, AfD će osvojiti mnogo direktnih mandata. Mislim da je to jasna politička poruka građana i birača - rekao je on.

Glasali Šolc i Merc

Nemački kancelar Olaf Šolc, kandidat Socijaldemokratske partije (SPD) za novog kancelara, glasao je danas na vanrednim parlamentarnim izborima u Potsdamu u nemačkoj saveznoj državi Brandenburg.

Šolc je glasao u pratnji supruge Brite Ernst, a dok je izlazio sa biračkog mesta podigao je palac, preneo je "Tagesšau".

Nemački opozicioni političar i kandidat Hrišćansko-demokratske unije (CDU) za kancelara Fridrih Merc glasao je u Arnsbergu u nemačkoj saveznoj državi Severna Rajna-Vestfalija, a nakon glasanja rekao je: "Biće dobro". Merc je glasao u pratnji supruge Šarlot Merc.

Štajnmajer: Određujemo budućnost zemlje

Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer glasao je jutros u Berlinu na parlamentarnim izborima u toj zemlji, i tom prilikom pozvao građane da izađu na birališta i pomognu da se odredi budućnost zemlje.

- Iskoristite svoje pravo da glasate, pomozite da se odredi budućnost naše zemlje i glasajte znajući da bi vaš glas mogao biti odlučujući - rekao je Štajnmajer, a preneli mediji. (Tanjug)

AfD se nada da će poboljšati svoje izborne rezultate

Desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) računa da će udvostručiti rezultate na izborima za Bundestag, na 20%, rekao je za RIA Novosti Torben Braga, zamenik i koordinator frakcije AfD u Landtagu (državnom parlamentu) Tiringije.

- Bili bismo, naravno, veoma srećni da popravimo rezultat na izborima za Bundestag. To bi značilo da je većina naših birača ostala sa nama, a i da bismo eventualno mogli da privučemo nove birače. I, naravno, bili bismo srećni kada bismo dobili više od 20 odsto širom zemlje, odnosno skoro udvostručili svoje glasove u odnosu na poslednje izbore u Bundestagu - objašnjava Braga.

Što se tiče same Tiringije , prema rečima poslanika, stranka bi želela da pobedi u što većem broju izbornih jedinica u ovoj saveznoj državi.

- To je, naravno, teško i malo je verovatno da ćemo pobediti svih osam. Ali ako pobedimo u šest ili sedam okruga, to će takođe biti veliki uspeh za nas - rekao je on.

Otvorena glasačka mesta

Glasačka mesta biće otvorena do 18 časova, a odmah po zatvaranju biće objavljeni rezultati izlaznih anketa urađenih na biralištima, dok se prve zvanične projekcije rezultata očekuju tokom izborne noći.

Među 59 miliona birača sa pravom glasa u Nemačkoj, oko 2,3 miliona su mladi koji biraju prvi put, navodi "Bild".

Današnji izbori su organizovani nakon raspada trojne koalicije kancelara Olafa Šolca, a prema ispitivanjima javnog mnjenja, konzervativci imaju najveću podršku. Ovo je tek četvrti put u novijoj istoriji posle Drugog svetskog rata da se u Nemačkoj održavaju vanredni parlamentarni izbori. Na izborima učestvuje 29 stranaka, ali će samo 10 imati kandidata u svih 16 nemačkih saveznih pokrajina. Najzastupljenija je Hrišćansko demokratska unija (CDU) koja učestvuje u 15 pokrajina, sem u Bavarskoj gde je predstavlja sestrinska stranka Hrišćansko socijalna unija (CSU).

Najviše stranaka učestvuje u Berlinu i pokrajini Severna Rajna - Vestfalija - po 18 lista, dok ih je u Bavarskoj 17, a mnoge stranke nastupaju u samo po jednoj pokrajini. Mnogi Nemci sopstveni glas uveliko su već poslali jer je moguće prijaviti se za glasanje poštom, čak i ako ste na dan izbora kod kuće. Glas u koverti jedini je izbor i za Nemce koji nisu u Nemačkoj - glasanje u ambasadama i konzulatima nije moguće.

Opoziciona Hrišćansko-demokratska unija Nemačke (CDU) i njihova bavarska sestrinska stranka Hrišćansko-socijalna unija (CSU) vode u anketama širom zemlje više od dve godine i prema posledniim anketama imaju 30 odsto podrške birača. Krajnje desničarska Alternativa za Nemačku (AfD) Alis Vajdel i Tina Krupala nalazi se na drugom mestu sa 20 procenata podrške, potom Socijaldemokrate (SPD) Olafa Šolca sa 15 odsto, koji su pali na treće mesto sa prvog mesta koje su osvojili na izborima 2021. godine. Zeleni imaju podršku 13 odsto birača, Levica pet odsto, a i Slobodne demokrate (FDP) i levičarski savez Sara Vagenkneht (BSW) četiri procenta, pa je neizvesno da li će preći cenzus od pet odsto da bi ušli u parlament. Sve predizborne ankete ubedljivu prednost daju koaliciji CDU i CSU, a prema pojedinim prognozama, konzervativci mogu da osvoje do trećinu glasova i tako ostvare inicijativu u pregovorima o vladi i kancelarsko mesto za Fridriha Merca. Merc je izričit da sa desničarima ne želi buduću koaliciju, što AfD ponovo ostavlja u opoziciji. CDU će partnere najverovatnije tražiti u socijaldemokratama ili zelenima. SPD i CDU/CSU su već četiri puta zajedno vladali od Drugog svetskog rata, od čega tri puta pod vođstvom bivše konzervativne kancelarke Angele Merkel.

Autor: Aleksandra Aras