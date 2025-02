'UKRAJINCI SU POSTAVILI SMRTONOSNU ODBRANU' Ruska vojska zapela kod jedne od najvažnijih tačaka u ratu, ovo je razlog (FOTO)

Ruski napad na Pokrovsk, utvrđeni grad koji čini ključnu tačku u odbrambenoj liniji urbanih naselja koja se proteže ka severu kroz istočnu Ukrajinu, ostaje u zastoju, izvestila je proukrajinska ruska analitička grupa.

Prema izveštaju Conflict Intelligence Team-a (CIT), ukrajinske brigade su nedavno pokrenule kontranapad nekoliko kilometara južno od Pokrovska, ponovo zauzevši područje oko sela Lisivka i dodatno ojačavši odbrambeni pojas oko samog grada. Ova uspešna operacija usledila je nakon sličnog ukrajinskog kontranapada ranije ovog meseca na zapadnoj strani Pokrovskog, piše Forbs.

Iako su ruske snage napredovale oko sela Baranivka, koje se nalazi 24 kilometra istočno od Pokrovska, to ne menja širu sliku koja pokazuje pad ruskih vojnih uspeha na osovini između devastiranih ostataka Avdijevke i Pokrovska. Više od godinu dana ova osovina je imala ključno mesto u ruskim ratnim planovima.

Nakon što je Avdijevku u februaru prošle godine pretvorila u ruševine i konačno proterala iscrpljeni ukrajinski garnizon, Centralna grupa ruskih snaga – koja je na papiru brojala najmanje 50.000 vojnika i hiljade vozila – nastavila je polako da napreduje ka Pokrovsku, 40 kilometara zapadno.

Krajem prošle godine, ruske snage su stigle do predgrađa, gde su ih dočekale ukrajinske bespilotne letelice formirajući „zid“ od dronova. Kako navodi CIT, ruski izvori usporavanje njihovih snaga pripisuju povećanom prisustvu ukrajinskih trupa, posebno specijalizovanih jedinica sa dronovima.

