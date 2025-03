ZELENSKI, OVO NISI JEO U BELOJ KUĆI: Amerikanci nastavili da ŠIKANIRAJU predsednika Ukrajine, objavili JELOVNIK (FOTO)

Ručak sa predsednikom Trampom i njegovim sjajnim timom priređen je danas popodne. U 13.30 časova predsednik SAD je pozvao još nekoliko članova tima zbog viška slobodnih mesta

Zamenik šefa kabineta američkog predsednika Donalda Trampa, Dan Skavino, podelio je na društvenoj mreži Iks šta je bilo na jelovniku za ručak kojem je trebalo da prisustvuje ukrajinska delegacija na čelu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

FULL VIDEO of the heated exchange between Trump, Vance and Zelensky pic.twitter.com/NskL3URZZB — BNO News Live (@BNODesk) 28. фебруар 2025.



Prema objavljenom spisku, goste je trebalo poslužiti zelenom salatom sa paradajzom, kupusom i šparglama, za glavno jelo je bila pripremljena piletina sa ruzmarinom, a za desert - krem brule, bobičasto voće i kolačići od citrusa.

"Ručak sa predsednikom Trampom i njegovim sjajnim timom priređen je danas popodne. U 13.30 časova predsednik SAD je pozvao još nekoliko članova tima zbog viška slobodnih mesta", napisao je Skavino, osvrnuvši se na odsustvo Ukrajinaca za stolom.

The luncheon with President Trump and his GREAT🇺🇸TEAM went on this afternoon. With some open seats at 1:30pmEST, President Trump invited some additional team members from the West Wing. Thank you, POTUS & VP!



AMERICA FIRST!!!🇺🇸🦅 pic.twitter.com/cj2AHWX4aZ — Dan Scavino (@Scavino47) 28. фебруар 2025.

Na jučerašnjem sastanku u Beloj kući došlo je do verbalnog sukoba između Trampa i Zelenskog, nakon čega je predsednik Ukrajine napustio Belu kuću, a zajednička konferencija za medije je otkazana, kao i potpisivanje najavljenog sporazuma o mineralnim resursima Ukrajine.

Posle rasprave sa Vladimirom Zelenskim u Beloj kući Donald Tramp je naložio zaposlenima u službi za nacionalnu bezbednost da provere da li Vašington može u potpunosti ili privremeno da obustavi isporuku oružja Kijevu, piše "Volstrit džornal".

Kako navodi američki list, američki lider je sada odlučio da sačeka i vidi kakvi će biti dalji koraci Zelenskog.

As @MikeWaltz47 said below, there was no ambush planned whatsoever—and here’s the setting in the East Room that he is referring to… https://t.co/HDItT5p5PS pic.twitter.com/LLj5q6cNx4 — Dan Scavino (@Scavino47) 01. март 2025.

"Njujork tajms" navodi da bi Tramp mogao da ukine ne samo direktnu nego i indirektnu vojnu pomoć Ukrajini posle onoga što se desilo.

"Posle spektakla u Ovalnom kabinetu Tramp bi mogao da odluči da obustavi čak i posrednu podršku Kijevu koja obuhvata druge vidove vojnog finansiranja, dostavljanje obaveštajnih podataka, obuku ukrajinskih vojnika i pilota i uspostavljanje kol-centra u američkoj bazi u Nemačkoj", navodi list.

Autor: Dubravka Bošković