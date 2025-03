TRAMP PONOVO KIPTI OD BESA! 'Zelenski je dao najgoru moguću izjavu, to Amerika neće još dugo da trpi!'

Zelenski je prethodno izjavio kako očekuje da će Ukrajina nastaviti da prima američku podršku uprkos svojim napetim odnosima s Trampom.

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritikovao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Objavio je vezu na članak AP-a koji nosi naslov: "Zelenski kaže da je kraj rata s Rusijom 'jako, jako daleko'".

- Ovo je najgora izjava koju je mogao Zelenski da da, a Amerika to neće još dugo da trpi! To je ono što sam govorio, ovaj tip ne želi da bude mira sve dok ima američku podršku, a Evropa je na sastanku koji je imala sa Zelenskim otvoreno rekla da ne može da obavi posao bez SAD. To verovatno nije dobra izjava u smislu pokazivanja snage protiv Rusije. Šta oni misle - poručio je Tramp.

- Mislim da će se naš odnos sa SAD nastaviti, jer je to više od privremenog odnosa - rekao je Zelenski kasno sinoć, govoreći o podršci Vašingtona u poslednje tri godine rata.

Autor: Dubravka Bošković