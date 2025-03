OČEKUJE SE OBRAĆANJE TRAMPA! Otkriveno šta će biti jedna od tema: Sledi preokret nakon burnog susreta sa Zelenskim

Sjedinjene Države i Ukrajina planiraju da potpišu sporazum o mineralima o kome se dugo raspravljalo posle svađe u Ovalnoj kancelariji Bele kuće prošlog petka u kojoj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izbačen iz Bele kuće, preneo je Rojters, pozivajući se na četiri izvora upoznata sa situacijom.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je svojim savetnicima da želi da najavi dogovor u večerašnjem obraćanju Kongresu, rekla su tri izvora, ističući da sporazum još nije potpisan i da bi se situacija mogla promeniti.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Ni administracija ukrajinskog predsednika u Kijevu ni ukrajinska ambasada u Vašingtonu nisu odmah odgovorile na zahteve za komentar.

Svađa u Beloj kući

Dogovor je stavljen na čekanje u petak, nakon spornog sastanka u Ovalnoj kancelariji između Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je rezultirao brzim odlaskom ukrajinskog lidera iz Bele kuće. Zelenski je otputovao u Vašington da potpiše sporazum.

Tokom tog sastanka Tramp i potpredsednik Džej Di Vens kritikovali su Zelenskog, rekavši mu da treba da zahvali SAD na podršci umesto da traži dodatnu pomoć pred američkim medijima.

„Kockate se sa Trećim svetskim ratom“, rekao mu je Tramp.

