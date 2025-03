STRAVIČNA TRAGEDIJA! DEČAKA ZABOLELA RUKA, UBRZO UMRO: Očajni roditelji podelili priču kako bi podigli svest o bolesti

Porodica Nouls doživela je nezamisliv gubitak kada je njihov četvorogodišnji sin Džekson iznenada preminuo dan nakon povratka sa porodičnog odmora.

Mali Džekson se žalio na bol u predelu pazuha, a kasnije i na bolove u stomaku.

Njegova majka Semi je podelila njihovu priču kako bi podigla svest o meningitisu, bolesti koja je odnela život njenog sina.

Pošto su primetili osip i oticanje usta i jezika, roditelji su pozvali Hitnu pomoć. U bolnici su saznali da Džekson ima meningitis, a uprkos naporima lekara, njegovo srce je prestalo da kuca.

Such a poignant tribute. Both sets of players and the fans applauded as a tribute to four-year-old #SWFC fan, Jaxon Knowles, who passed away earlier this month from a rare form of meningitis. pic.twitter.com/ltva3McpH4