PREOKRET U IRANU: Teheran spreman da razgovara sa Trampom o svom nuklearnom programu

Iranska misija u UN saopštila je danas da će Teheran razmotriti pregovore sa SAD ako je njihov cilj da se odgovori na stahovanja da bi Iran mogao da iskoristi svoj nuklearni program u vojne svrhe.

Iran, međutim, nikada neće pristati na razgovore čiji cilj bi bio da se odrekne nuklearnog programa u mirnodopske svrhe, objavila je misija na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.

If the objective of negotiations is to address concerns vis-à-vis any potential militarization of Iran’s nuclear program, such discussions may be subject to consideration. However, should the aim be the dismantlement of Iran’s peaceful nuclear program to claim that what Obama…