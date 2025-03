Beba progutala 6 magneta, spasena nakon teške operacije: Očajna majka uputila hitan apel

Jednogodišnja Arai Vatli umalo je stradala nakon što je progutala šest magnetnih loptica s kojima se igrala njena sestra Isle (9).

Dete je pronašlo metalne loptice u porodičnom automobilu i stavilo ih usta, a majka Hana (29) uopšte nije bila svesna toga, prenosi Metro.

"Srce mi se slomilo"

Nekoliko dana kasnije, Hana se zabrinula kada je Arai počela da povraća, pa je odvela u Opštu bolnicu u engleskom Northemptonu. Dete je, u međuvremenu, počelo da se guši i hitno je zbrinuto.

Lekari su otkrili metalne kuglice, spojene u stomaku i nije bilo druge nego da se organizuje operacija.

