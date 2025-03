Avioni vazduhoplovnih snaga Francuske koji učestvuju u aeromitinzima sudarili su se danas nešto pre 16 časova na istoku te zemlje, u Sen Dizijeu, javlja državni Frans TV Info, dodajući da su piloti uspeli da se katapultiraju na vreme.

Ministar odbrane Francuske Sebastijen Lekorni potvrdio je nesreću na platformi Iks.

"Danas je došlo do nesreće u kojoj su učestvovala dva Alfadžet aviona tokom vežbe u istočnom delu Francuske. Spasilačke službe su mobilisane, a koordinacija je obezbeđena između državnih službi.

🚨 BREAKING: At around 11:15 EDT, two Dassault/Dornier Alpha Jets from the Patrouille de France, France’s elite aerobatic team, collided midair near Saint-Dizier in northeastern France during a likely training flight for the upcoming airshow season. One pilot has been… pic.twitter.com/RAymYAA1h6