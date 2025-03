'AMERIKU ČEKA VELIKI ŠOK' Otkriveni detalji Trampovog plana

Izvor: Alo, Foto: Tanjug AP/Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool | |

Ako plan predsednika SAD Donalda Trampa za reformu imigracione politike ne uspe, Ameriku čeka veliki šok, izjavio je danas bivši ambasador SAD u Izraelu Dejvid Fridman na međunarodnoj konferenciji izraelske vlade o borbi protiv antisemitizma u Jerusalimu.

Neuspeh da se zaustavi imigracija učiniće Ameriku poput Evrope, rekao je Fridman, preneo je Tajms of Izrael. "Još nismo sasvim u situaciji u kojoj je Evropa, bez uvrede za Evropu", istakao je on. Fridman je kazao da mu se "sviđa" Trampov predlog da SAD preuzmu i obnove Gazu i proteruju stanovnike, navodi Tajms of Izrael.

Gaza je, kako tvrdi, ''nenastanjiva. Ima neeksplodiranih ubojitih sredstava i ima kuće u kojima ne može da se živi". Prema njegovim rečima, drugi razlog, možda čak i važniji, jeste jedini način na koji Izrael stvarno može da pobedi u ratu, "način na koji radikalni islam gleda (na stvari), kao što to definišu ISIS i Hamas, a to je kada izgube svoju zemlju".

Fridman je napomenuo da su izraelski Abrahamovi sporazumi preživeli trenutni rat jer Ujedinjeni Arapski Emirati i druge arapske nacije dele zajedničkog neprijatelja - radikalni islam.

"Gledaju na TV-u kako Izrael ubija žene i decu i imali su lak izgovor da raskinu sporazum, ali to se nije desilo iz jednog razloga: ako ih pitate o čemu se u sporazumu radi, on se odnosi na zajedničku borbu koju Izrael, Emirati i druge umerene zemlje vode protiv radikalnog islama", istakao je bivši ambasador SAD u Izraelu.

Autor: Jovana Nerić