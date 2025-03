SPREMA SE NAPAD NA NUKLERANA POSTOJANJA?! Amerikanci rasporedili najmoćnije bombardere u Indijskom okeanu

Sjedinjene Američke Države rasporedile su nevidljive bombardere B-2 Spirit u vojnu bazu "Dijego Garsija" u Indijskom okeanu, što je potez koji bi navodno mogao biti povezan s pripremama za potencijalni napad na iransku nuklearnu infrastrukturu.

Axios je potvrdio raspoređivanje bombardera na tu lokaciju, pozivajući se na američkog zvaničnika koji je rekao da akcija "nije nepovezana" s dvomesečnim rokom američkog predsednika Donalda Trampa koji je dao Teheranu da pristane na novi nuklearni sporazum.

Upozorenje, navodno sadržano u direktnom pismu iranskom vrhovnom vođi, ajatolahu Aliju Hamneiju, uključuje i predloge za obnovu pregovora i pretnju posledicama ako Iran nastavi sa širenjem svog nuklearnog programa, prenosi Defence Blog.

Diego Garcia, March 25 2025. 3 (or possibly 7) B-2 Bombers & 9 KC-135. Hardened shelters are essential for the security of US MIL assets. Strategic power display can work to deter enemies, but we must have adequate shelters, especially hardened shelters at Diego, Kadena,… pic.twitter.com/TccJxVXq2r

3 "razarača bunkera" stigla u bazu

Bombarderi B-2 mogu da nose precizno navođene bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, poznatije kao "razarači bunkera". One su sposobne da uništavaju ojačana podzemna postrojenja, uključujući ključna iranska nuklearna postrojenja. Prema izveštaju, najmanje tri B-2 stigla su u stratešku bazu, zajedno s pratećim tankerima za dopunu goriva u vazduhu.

Portparol američke Strateške komande potvrdio je prisutnost bombardera - na nekim snimcima vide se tri, a na drugima četiri letelice na tlu - navodeći da Stratcom (Strateškaa komanda Sjedinjenih Država, "rutinski sprovodi globalne operacije u koordinaciji s drugim borbenim komandama, službama i vladinim agencijama kako bi odvratio, otkrio i - ako je potrebno - suzbio strateške napade protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je Teheran poslao službeni pismeni odgovor na predlog Trampove administracije. Govoreći na konferenciji za štampu, Arakči je isključio direktne pregovore s Vašingtonom u sadašnjim uslovima, ali je ostavio otvorena vrata za pregovore preko posrednika. "Ostajemo predani našem stavu... ali smo otvoreni za dijalog putem odgovarajućih diplomatskih kanala", izjavio je Arakči.

New satellite images obtained by AP from Diego Garcia shows how the American military has moved at least four long-range stealth B-2 bombers there. That means a fourth of all the nuclear-capable B-2s that America has in its arsenal are now deployed to the base. A message to… pic.twitter.com/6yTqk6U2gz