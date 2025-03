Držite se podalje od plaža, prete talasi od 13 metara: Dramatično upozorenje na popularnom ostrvu

Balearska ostrva su zapravo popularna destinacija za odmor u proleće: još uvek nije prevruće, sa malo kiše - savršeno za opuštanje i duge šetnje plažom. Ali ona u ovom trenutku mogu biti opasna po život zbog oluje!

Španska meteorološka služba Aemet upozorava na jake udare vetra do nedelje uveče, posebno na obalama na severu i severoistoku prazničnih ostrva Majorka i Menorka.

Prema podacima meteorološke službe, na velikim nadmorskim visinama udari mogu dostići i do 110 kilometara na sat, a u nizinama i primorju do 90 km/h. Voda u Sredozemnom moru može da stvori čudovišne talase do 13 metara visine!

Ali čak i ako se ne dogodi najgori scenario, očekuju se talasi od najmanje 4 do 7 metara.

Vlasti upozoravaju šetače da se drže dalje od pogođenih obala ili barem dalje od vode.

"Može doći do ozbiljne štete ljudima i imovini, posebno u ranjivim ili izloženim područjima", upozoravaju nadležni.

Drugi najviši nivo upozorenja, narandžasti, na snazi je do nedelje. Od ponedeljka se očekuje poboljšanje vremena na popularnim Balearskim ostrvima. Tada će se vetar i more smiriti, a očekuje se do 17 stepeni Celzijusa. Čuveno ostrvo Ibica biće u velikoj meri pošteđeno prolećne oluje.

Autor: Marija Radić