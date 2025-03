ŠTA ČEKA EVROPU? PREMIJER SLOVAČKE UPOZORAVA: Tramp 2. APRILA sprema veliko iznenađenje EU!

Robert Fico se osvrnuo na razgovor koji je vodio sa Ursulom fon der Lajen koji nimalo nije bio prijatan

Premijer Slovačke Robert Fico priznao je da ga je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u telefonskom razgovoru ozbiljno izgrdila.

Razgovarali su o carinama koje aktuelni predsednik SAD Donald Tramp planira da uvede Evropi, a koje bi mogle da pogode i slovačku industriju. Prema Ficu, razgovor nije bio nimalo ugodan.

- Ursula me je strašno napala, ali strašno. Rekla mi je: "Roberte, šta si to uradio, zašto si, zaboga, tako nešto ispregovarao s tim Trampom?" Pola sata me ribala i govorila da sam potpuni idiot - rekao je Fico na konferenciji za novinare.

- Rekla mi je da sam bio tamo, da sam razgovarao i s Maskom, i da sam to trebao da sredim za ceo svet - izjavio je još Fico.

Kasnije tokom dana Fico se osvrnuo na sopstveni opis razgovora s Ursulom fon der Lajen i pojasnio da je sve izrekao u šali.

- Verujem da je predsednica Evropske komisije razumela šalu s današnje konferencije za novinare, kada sam novinarima rekao da me strašno izgrdila zato što, kako to tvrdi slovačka opozicija, nisam učinio ništa da SAD ne uvedu nove carine celom svetu. Bojim se da slovački mediji i opozicija nisu shvatili tu šalu - izjavio je Fico.

Fico je na konferenciji za štampu takođe rekao da 2. aprila Slovačku i celu Evropsku uniju čeka "veliko iznenađenje".

Nije precizirao tačno o čemu je reč, ali je dao do znanja da se radi o trgovinskim merama američkog predsednika Donalda Trampa.

Rekao je da će te mere imati tri dimenzije: nove carine na sve robe i usluge iz EU, promene standarda koje bi mogle da zakomplikuju izvoz iz Evrope, stroži uslovi američke carinske politike za pojedine sektore.

Autor: D.B.