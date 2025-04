U Rimu se održava sahrana pape Franje (88) koji je umro na Uskršnji ponedeljak, a poglavara Rimokatoličke crkve pored hiljada vernika na večni počinak ispraća i veliki broj svetskih lidera koji su stigli u italijansku prestonicu.

U protekla tri dana više od 250.000 ljudi odalo je počast papi čije je telo bilo izloženo u otvorenom kovčegu.

12:31 - Papin kovčeg krenuo put njegove "večne kuće"

Kovčeg pape Franje nalazi se u papamobilu i krenuo je put Bazilike Santa Marija Mađore, dok se vernici opraštaju od poglavara Rimokatoličke crkve.

Le cercueil du pape François quitte le Vatican à bord de la Papamobile en direction de la basilique Sainte-Marie-Majeure pic.twitter.com/2aLCGoV7ZB — BFMTV (@BFMTV) 26. април 2025.

12:28 - Sada je vreme da se običan narod oprosti od pape

Kovčeg sa telom pape Franje uskoro će krenuti ka njegovoj "večnoj kući", Bazilici Santa Marija Mađiore. Ruta od Bazilike Svetog Petra do papinog počivališta je ograđena, a sada narod ima priliku da papi uputi poslednji pozdrav i oda počast dok kovčeg bude prolazio.

12:23 - Sahrana pape Franje je završena

Sahrana pape Franje je okončana. Zvona Bazilike svetog Petra su zazvonila, označivši kraj službe nakon dva sata i 10 minuta.

Kovčeg pape Franje sada će biti prevezen preko reke Tibar do rimske Bazilike Santa Maria Mađiore, gde takođe zvona zvone uoči dolaska tela pape.

12:19 - Nestvarna fotografija Trampa i Zelenskog

Poznato je da su se predsednik SAD Donald Tramp i Ukrajine Volodimir Zelenski sastali uoči sahrane pape Franje, ali do ovog trenutka nije bilo poznato da su razgovarali unutar Bazilike Svetog Petra.

Sada su stigle fotografije koje prikazuju nadrealnu scenu - dvojicu svetskih lidera kako sede na dve stolice unutar bazilike, okrenuti jedan prema drugom i razgovaraju...

12:14 - Kovčeg odnose sa Trga Svetog Petra

Uz tihi aplauz okupljenih na Trgu svetog Petra, završen je rekvijem. Kovčeg sa telom Pape sada se nosi nazad u Baziliku svetog Petra.

Papa će potom biti sahranjen u rimskoj Bazilici Santa Maria Maggiore – ili Bazilici Svete Marije Velike – a ne u Bazilici svetog Petra u Vatikanu, kao gotovo svi njegovi prethodnici.

11:59 - Okadili kovčeg pape Franje

Član sveštenstva obišao je kovčeg, kadeći ga tamjanom – koji se koristi tokom mise i drugih liturgijskih ceremonija kako bi simbolizovao pročišćenje i posvećenje.

Za to vreme bila je izgovarana molitva Istočnih crkava. Treba napomenuti da je papa Franja uložio puno truda i odlučnosti u povezivanje zapadnih i istočnih crkava širom sveta.

"Bože našeg spasenja, podaj pokoj duši svoga sluge. Ljubitelju ljudi, povedi ga, zajedno sa dušama pravednika, u blaženstva večnog života pred Tvojim licem. „Vodi dušu svog sluge na mesto Tvog počinka, Gospode, gde Tvoji Sveti prebivaju, Ti koji si jedini besmrtan", rekao je sveštenik u svojoj molitvi.

11:42 - Poslednji pozdrav od pape Franje

Približava se kraj ceremonije na Trgu Svetog Petra. U ovom delu poslednjeg oproštaja, dekan Kardinalskog zbora, kardinal Đovani Batista Re, poveriće papinu dušu Bogu i zamoliti za utehu za Rimokatoličku crkvu.

Biće pročitane još molitve, a potom će kovčeg pape biti poškropljen svetom vodicom i okađen tamjanom.

11:41 - Suze i molitva na Trgu Svetog Petra

Nestvarni prizori sa Trga Svetog Petra gde se okupilo na desetine hiljada vernika da na večni počinak isprati papa Franju.

11:16 - Tramp i Zelenski u istom redu, ali...

Predsednicima SAD i Ukrajine, Donaldu Trampu i Volodimiru Zelenskom pripala je čast da se sede u prvom redu na sahrani pape Franje, ali su dosta udaljeni jedan od drugog.

11:11 - Počinje najsvečaniji deo ceremonije

Kardinali se pripremaju za središnji i najsvečaniji deo današnje službe - euharistiju.

Kardinal Re je upravo okadio oltar i započeo Euharistijsku molitvu – u kojoj sveštenik prinosi vernike Bogu i predvodi pretvaranje hleba i vina, za koje katolici veruju da postaju telo i krv Isusa Hrista.

Hor će uskoro otpevati „Sanctus“, a nakon završetka Euharistijske molitve svi zajedno izgovaraju Očenaš.

11:10 - Brojni vernici ne mogu do Trga Svetog Petra

Trg Svetog Petra nije potpuno ispunjen na dan sahrane pape Franje, ali to nije zbog nedostatka posećenosti. Naime, vlasti su ograničile broj ljudi kojima je dozvoljen ulazak na trg, dok se mnogi ožalošćeni okupljaju iza barikada na njegovim ivicama.

Takođe je uspostavljen širok bezbednosni koridor na granici između Vatikana i Trga Pio XII, kako bi vlasti mogle nesmetano da se kreću.

10:48 - Potresne reči kardinala Rea

Papa Franja odlučio je da "sledi put samopredavanja sve do poslednjeg dana svog zemaljskog života", rekao je kardinal Re u propovedi na sahrani preminulog pape.

"Poslednja slika koju imamo o njemu, i koja će ostati urezana u našem sećanju, jeste ona od prošle nedelje, Uskršnje nedelje, kada je papa Franja, uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima, želeo da nam udeli svoj blagoslov sa balkona bazilike Svetog Petra", rekao je Re.

Na svom poslednjem pojavljivanju, dan pre smrti, papa Franja je sa balkona bazilike Svetog Petra okupljenima uputio tradicionalni uskršnji blagoslov.

"Zatim je sišao na ovaj trg da pozdravi okupljeno mnoštvo tokom uskršnje mise, vozeći se u otvorenom papamobilu", nastavio je Re.

"Svojim molitvama sada poveravamo dušu našeg voljenog Pontifa Bogu, da mu podari večnu sreću u sjajnom i slavnom pogledu svoje beskrajne ljubavi", dodao je kardinal.

10:41 - Gde na kraju sedi Tramp?

Predsednik SAD je na počasnom mestu na papinoj sahrani, dok je zajedno sa suprugom Melanijom stao u prvi red redu među stotinama stranih zvaničnika i članova kraljevskih porodica. Predsednik je seo između predsednika Finske Aleksandera Stuba i predsednika Estonije Alara Karisa.

U prvom redu bio je i francuski predsednik Emanuel Makron, kao i članovi evropskih kraljevskih porodica.

10:36 - Više od 200.000 ljudi na sahrani

Dok je sahrana u toku, Vatikan je saopštio da se oko 200.000 ljudi okupilo na ceremoniji.

Predsednici, premijeri i kardinali trenutno su prisutni na sahrani i pridružuju se ogromnoj masi koja je stigla u Vatikan.

10:27 - Počela Liturgija reči

Liturgija reči – koja je ključni deo mise u rimokatoličkoj tradiciji – je počela. To je dijalog između Boga i njegovog naroda, gde prisutni slušaju čitanja iz Starog i Novog zaveta. Prvo čitanje je iz Dela apostolskih.

10:24 - Svi sa pažnjom gledaju šta je Zelenski obukao

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na sahranu došao obučen u tamne pantalone, tamnu košulju i jaknu, čime "vizuelno odskače" od drugih svetskih lidera, koji su, kako protokol nalaže, obučeni u bele košulje i tamna odela.

10:08 - Kovčeg sa telom pape Franje iznose na Trg Svetog Petra

Nakon što je tri dana bio izložen u Bazilici Svetog Petra, kovčeg pape Franje iznose na trg ispred bazilike.

Kovčeg, kome prethodi jednostavna Knjiga jevanđelja, nosi se kroz Sveta vrata bazilike na trg. Kovčeg nose Gospoda Njegove Svetosti – batleri ili sobari pape.

10:02 - Počela služba

Na Trgu Svetog Petra počela je služba za papu Franju.

09:47 - Donald i Melanija Tramp imali posebnu čast pre sahrane pape Franje

Predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija Tramp stigli su sinoć u Rim kako bi prisustvovali sahrani pape Franje.

Njima je dozvoljeno da pred početak sahrane uđu u baziliku Svetog Petra i da na kratko stanu ispred zapečaćenog kovčega i tako odaju poslednju počast preminulom poglavaru Rimokatoličke crkve.

Donald Trump se despide del Papa Francisco. pic.twitter.com/aIJ0vREpEB — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) 26. април 2025.

09:36 - Orban stigao u Vatikan

Premijer Mađarske stigao je u Vatikan, kako bi prisustvovao sahrani pape Franje.

09:11 - Džo Bajden sa suprugom stigao na sahranu

Bivši predsednik SAD Džo Bajden i bivša prva dama Džil Bajden stigli su na sahranu pape Franje.

Služba počinje u 10 sati

Služba počinje u 10 sati u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu.

08:00 - Stigao Tramp, ipak došao i Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je jutros u Rim.

Povorka vernika i crkvenih zvaničnika, ali i šefova država, okuplja se na Trgu Svetog Petra u 10 časova, gde će zatim biti održana misa za pokoj duše pape Franje.

Kako je saopšteno iz Vatikana, u prvom redu stajaće visoki zvaničnici iz papine rodne Argentine i iz Italije, dok će ostali lideri biti raspoređeni prema francuskom abecednom redu.

Obred u Vatikanu predvodiće kardinal Đovani Batista Re, za kojeg italijanski mediji nagađaju da bi mogao da zameni papu Franju na poziciji poglavara Rimokatoličke crkve.

Iz Vatikana su takođe saopštili da će, prema sopstvenoj želji, papa biti sahranjen ''kao pastir, a ne kao suveren'', a telo neće biti prikazano na odru.

Na sahranu dolazi najmanje 130 stranih delegacija

Do sada je potvrđeno da će sahrani prisustvovati najmanje 130 stranih delegacija, a za sutrašnje događaje akreditovano je oko 2.700 novinara iz celog sveta.

Sahrani će, između ostalih, pored predsednika Vlade Srbije Đure Macuta, prisustvovati italijanska premijerka Đorđa Meloni, predsednik SAD Donald Tramp, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Francuske Emanuel Makron.

Istovremeno, u Rim su iz grada Asti, u Pijemontu, stigli i papini dalji rođaci kako bi prisustvovali sahrani, a ranije danas su mu odali poštu u bazilici Svetog Petra.

Papino telo neće biti prevezeno preko Trga Svetog Petra, već će biti sprovedeno kroz Kapiju Peruđino, u vatikanskim zidinama, odakle će biti prebačeno u baziliku Santa Marija Mađore.

Očekuje se da će put od Vatikana do Santa Marije Mađore trajati između 30 i 40 minuta, a vozilo u kojem se nalazi papino telo ići će brzinom od približno 10 kilometara na čas.

Na tom putu, povorka će proći kroz drevnu Papsku ulicu i centralnu ulicu Vitorio Emanuele do Trga Venecija, zatim pored Foruma do Koloseuma, kao i pored Lateranske bazilike do Trga Santa Marija Mađore.

Poseban kodeks oblačenja

Kardinali će biti obučeni u purpurnu horsku haljinu, a biskupi i ostali prelati će umesto toga nositi ljubičastu, simbol žalosti, dok će papa Franja biti obučen u crvenu pogrebnu odeću, u znak sećanja na krv hrišćanskih mučenika i Svetog Duha.

Za muške zvanice, kodeks oblačenja zahteva tamno odelo sa dugom crnom kravatom i dugmetom iste boje na levom reveru sakoa, ali je dozvoljena bela košulja.

Belo nije dozvoljeno ženama, za koje je jedina opcija dugačka crna haljina, uz crne rukavice i veo na glavi, dok su od nakita dozvoljeni samo biseri.

Obred sahrane biće privatan čin

Sam obred sahrane biće ''privatan čin'', a prema sopstvenoj želji, papa Franja će biti sahranjen u ''jednostavnoj grobnici između Kapele Paolina i Kapele Sforca'' u bazilici Santa Marija Mađore.

Litvanski kardinal Rolandas Makrickas će u 21 čas ispred rimske bazilike predvoditi tradicionalnu molitvu za vreme bola, žalosti i smrti.

Nakon sahrane, poštovaće se tradicionalnih devet dana žalosti, tokom kojih će biti održane brojne molitve i mise za papu Franju, a zatim će u Vatikanu biti organizovana konklava, na kojoj će biti izabran novi poglavar.

Kovčeg pape Franje zapečaćen je tokom liturgijskog obreda juče u bazilici Svetog Petra, tačno u 20 časova.

Kardinal Kevin Farel predvodio je obred pečaćenja kovčega pape Franje, prenosi Vatikan njuz.

Taj čin označio je kraj javnog izlaganja tela u bazilici Svetog Petra, u kojoj su desetine hiljada ljudi odali počast pokojnom papi.

Kancelarija za liturgijske događaje zatražila je da obredu pečaćenja prisustvuju kardinali Đovani Batista Re, Pjetro Parolin, Rodžer Mahoni, Domeniko Mamberti, Mauro Gambeti, Baldasar Reina i Konrad Krajevski.

Papa Franja preminuo je u ponedeljak, 21. aprila, od posledica srčane insuficijencije i moždanog udara, nakon borbe sa obostranom upalom pluća zbog koje je bio hospitalizovan.

Autor: Iva Besarabić