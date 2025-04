SVE JE SPREMNO ZA SAHRANU PAPA FRANJE! Stižu vernici i zvaničnici iz celog sveta - Služba počinje u 10 sati u Vatikanu (FOTO+VIDEO)

U Rimu se održava sahrana pape Franje (88) koji je umro na Uskršnji ponedeljak, a poglavara Rimokatoličke crkve pored hiljada vernika na večni počinak ispraća i veliki broj svetskih lidera koji su stigli u italijansku prestonicu.

U protekla tri dana više od 250.000 ljudi odalo je počast papi čije je telo bilo izloženo u otvorenom kovčegu.

8:31

Služba počinje u 10 sati

Služba počinje u 10 sati u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu.

8:27

Stigao Tramp, ipak došao i Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je jutros u Rim.

Povorka vernika i crkvenih zvaničnika, ali i šefova država, okuplja se na Trgu Svetog Petra u 10 časova, gde će zatim biti održana misa za pokoj duše pape Franje.

Kako je saopšteno iz Vatikana, u prvom redu stajaće visoki zvaničnici iz papine rodne Argentine i iz Italije, dok će ostali lideri biti raspoređeni prema francuskom abecednom redu.

Obred u Vatikanu predvodiće kardinal Đovani Batista Re, za kojeg italijanski mediji nagađaju da bi mogao da zameni papu Franju na poziciji poglavara Rimokatoličke crkve.

Iz Vatikana su takođe saopštili da će, prema sopstvenoj želji, papa biti sahranjen ''kao pastir, a ne kao suveren'', a telo neće biti prikazano na odru.

Na sahranu dolazi najmanje 130 stranih delegacija

Do sada je potvrđeno da će sahrani prisustvovati najmanje 130 stranih delegacija, a za sutrašnje događaje akreditovano je oko 2.700 novinara iz celog sveta.

Sahrani će, između ostalih, pored predsednika Vlade Srbije Đure Macuta, prisustvovati italijanska premijerka Đorđa Meloni, predsednik SAD Donald Tramp, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Francuske Emanuel Makron.

Istovremeno, u Rim su iz grada Asti, u Pijemontu, stigli i papini dalji rođaci kako bi prisustvovali sahrani, a ranije danas su mu odali poštu u bazilici Svetog Petra.

Papino telo neće biti prevezeno preko Trga Svetog Petra, već će biti sprovedeno kroz Kapiju Peruđino, u vatikanskim zidinama, odakle će biti prebačeno u baziliku Santa Marija Mađore.

Očekuje se da će put od Vatikana do Santa Marije Mađore trajati između 30 i 40 minuta, a vozilo u kojem se nalazi papino telo ići će brzinom od približno 10 kilometara na čas.

Na tom putu, povorka će proći kroz drevnu Papsku ulicu i centralnu ulicu Vitorio Emanuele do Trga Venecija, zatim pored Foruma do Koloseuma, kao i pored Lateranske bazilike do Trga Santa Marija Mađore.

Poseban kodeks oblačenja

Kardinali će biti obučeni u purpurnu horsku haljinu, a biskupi i ostali prelati će umesto toga nositi ljubičastu, simbol žalosti, dok će papa Franja biti obučen u crvenu pogrebnu odeću, u znak sećanja na krv hrišćanskih mučenika i Svetog Duha.

Za muške zvanice, kodeks oblačenja zahteva tamno odelo sa dugom crnom kravatom i dugmetom iste boje na levom reveru sakoa, ali je dozvoljena bela košulja.

Belo nije dozvoljeno ženama, za koje je jedina opcija dugačka crna haljina, uz crne rukavice i veo na glavi, dok su od nakita dozvoljeni samo biseri.

Obred sahrane biće privatan čin

Sam obred sahrane biće ''privatan čin'', a prema sopstvenoj želji, papa Franja će biti sahranjen u ''jednostavnoj grobnici između Kapele Paolina i Kapele Sforca'' u bazilici Santa Marija Mađore.

Litvanski kardinal Rolandas Makrickas će u 21 čas ispred rimske bazilike predvoditi tradicionalnu molitvu za vreme bola, žalosti i smrti.

Nakon sahrane, poštovaće se tradicionalnih devet dana žalosti, tokom kojih će biti održane brojne molitve i mise za papu Franju, a zatim će u Vatikanu biti organizovana konklava, na kojoj će biti izabran novi poglavar.

Kovčeg pape Franje zapečaćen je tokom liturgijskog obreda juče u bazilici Svetog Petra, tačno u 20 časova.

Kardinal Kevin Farel predvodio je obred pečaćenja kovčega pape Franje, prenosi Vatikan njuz.

Taj čin označio je kraj javnog izlaganja tela u bazilici Svetog Petra, u kojoj su desetine hiljada ljudi odali počast pokojnom papi.

Kancelarija za liturgijske događaje zatražila je da obredu pečaćenja prisustvuju kardinali Đovani Batista Re, Pjetro Parolin, Rodžer Mahoni, Domeniko Mamberti, Mauro Gambeti, Baldasar Reina i Konrad Krajevski.

Papa Franja preminuo je u ponedeljak, 21. aprila, od posledica srčane insuficijencije i moždanog udara, nakon borbe sa obostranom upalom pluća zbog koje je bio hospitalizovan.

Autor: Jovana Nerić