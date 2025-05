UŽIVO Inauguracija u Vatikanu, prisustvuje premijer Srbije Đuro Macut (FOTO+VIDEO)

Papa Lav XIV provozao se jutros prvi put papommobilom Trgom Svetog Petra uoči svog ustoličenja. Na Trgu i ulicama Rima okupljeno je preko 10.000 vernika koji su gromoglasnim aplauzom pozdravili novog papu.

Početak liturgijske službe zakazan je za 10 sati u Rimu, a prisustvovaće joj brojni svetski zvaničnici i verski lideri.

Misa će biti održana na Trgu Svetog Petra ispred Bazilike Svetog Petra u Vatikanu.

Novom papi će biti uručeni zvanični simboli njegove papske službe.

Palijum, liturgijsko odelo napravljeno od vune jagnjadi koje uzgajaju Trapisti, simbolizuje papinu ulogu pastira vernika, naveo je "Nešenal katolik riporter".

Papin palijum se nosi preko ramena i pričvršćuje sa tri igle koje podsećaju na eksere na Hristovom krstu. Dobiće i prsten ribara, poznat i kao piscatorni prsten, koji simbolizuje papinu vezu sa Svetim Petrom.

Prsten se uništava ili lomi nakon smrti pape.

11:55 Ključni trenutak mise

Sada smo stigli do jednog od ključnih trenutaka svake mise – uzimanja hleba i vina, koji predstavljaju telo i krv Hristovu.

Mnogi iz mase stoje u redu ispred obližnjih sveštenika i đakona kako bi došli na red.

11:45 Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas inauguraciji pape Lava XIV na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

11.25 Papa Lav XIV obećao da će raditi na jedinstvu da bi Katolička crkva bila simbol mira

Papa je završio svoju homiliju tokom koje je govorio o potrebi da ostanemo „ujedinjeni“ i kratko osudio "versku propagandu“.

"Braćo i sestre, želeo bih da naša prva velika želja bude za jedinstvenom crkvom, znakom jedinstva i zajedništva, koja postaje kvasac za pomireni svet", rekao je na italijanskom.

Rekao je da se "Petrova služba“ – učenika Isusa Hrista na čijem grobu se, kako se veruje, nalazi Vatikan – "odlikuje“ nesebičnom ljubavlju.

"Jer Crkva Rima prednjači u ljubavi, a njena prava vlast je Hristova ljubav; nikada se ne radi o osvajanju drugih silom, verskom propagandom ili putem moći“, dodao je.

"Naprotiv, uvek i samo se radi o ljubavi, kao što je Isus činio", zakljčio je.

10:31 Papa Lav XIV započeo molitvu

Papa se sada nalazi ispred oltara, ispred Bazilike Svetog Petra.

"Braćo i sestre, na ovaj dan koji je stvorio Gospod, obnavljamo sećanje na svoje krštenje kroz znak ove vode", kaže on na latinskom jeziku dok započinje misu.

10:30 Papa odmah po dolasku na Trg u Rimu blagosiljao bebe

10:20 Povorka se kreće ka oltaru na Trgu Svetog Petra

Nakon što je započela na grobu Svetog Petra – Isusovog učenika na čijem grobu se, prema predanju, zasniva Katolička crkva – crkvena povorka sada izlazi napolje.

Papa će biti poslednji koji će napustiti Baziliku Svetog Petra.

10:17 Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao na inauguraciju

Zelenski je u Italiju stigao u pratnji supruge Elene.

Ribarski prsten za novog papu

Novi papa, prethodno kardinal Robert Francis Prevost, u nedelju će takođe dobiti takozvani Ribarski prsten. Na prstenu je gravura apostola Petra kako lovi ribu, što simbolizira Isusove reči da će Petra učiniti "ribarom ljudi".

Očekuje se da će se Lav, duhovni vođa 1,4 milijarde katolika u svetu, prvi put provozati Trgom svetog Petra u posebno dizajniranom papamobilu i moliti se na Petrovom grobu unutar Bazilike svetog Petra.

Delegacije iz više od 150 zemalja

