OGLASIO SE ZELENSKI, TRAŽI SANKCIJE?! 'Rusija i Ukrajina počinju odmah!' Putin otkrio šta je uslov za primirje, razgovor je trajao više od dva sata

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa američkim predsednikom Donaldom Trampom danas od 16 časova, više od dva sata.

Pažnja celog sveta usmerena je ka predstojećem telefonskom razgovoru između predsednika Rusije, Vladimira Putina i predsednika SAD, Donalda Trampa.

Fon der Lajen: Trampe, hvala ti

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da su ona i drugi lideri EU, kao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dobili izveštaj od predsednika SAD Donalda Trampa nakon njegovog telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

„Želim da se zahvalim predsedniku Trampu na njegovim neumornim naporima da postigne prekid vatre u Ukrajini. Važno je da SAD ostanu angažovane. Nastavićemo da podržavamo Volodimira Zelenskog u postizanju trajnog mira u Ukrajini“, rekla je fon der Lajen.

AFP: Predsednik Ukrajine zatražio sankcije

Volodimir Zelenski je navodno pozvao Donalda Trampa da pojača sankcije Rusiji ako ne pristane na prekid vatre, neposredno pre nego što je američki predsednik razgovarao sa Vladimirom Putinom.

„Potrebno je prekid vatre, kao što je i sam predsednik Tramp predložio, a ako se to ne desi, biće neophodne sankcije“, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik za AFP.

Zelenski je, prema dostupnim informacijama, razgovarao sa Trampom otprilike 15 minuta pre poziva Putinu.

Oglasio se Zelenski

Volodimir Zelenski je izjavio da Kijev i njegovi partneri razmatraju mogućnost održavanja sastanka lidera Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Evropske unije i Velike Britanije kao deo napora da se okonča rat Rusije protiv Ukrajine.

U razgovoru sa novinarima u Kijevu, nakon što je dva puta razgovarao telefonom sa Donaldom Trampom, ukrajinski predsednik je rekao da se nada da će se sastanak održati što je pre moguće, a kao mogući domaćini pomenuti su Turska, Vatikan ili Švajcarska.

Nema roka

Vladimir Putin i Donald Tramp nisu razgovarali o vremenskom okviru za prekid vatre u Ukrajini tokom dvočasovnog telefonskog razgovora ranije danas, ali je Tramp naglasio svoj interes za brzo postizanje dogovora, saopštio je Kremlj.

Rojters prenosi da je Putinov savetnik Jurij Ušakov takođe rekao novinarima da su dvojica lidera razgovarali o razmeni devet ruskih i devet američkih državljana u okviru šire diskusije o poboljšanju bilateralnih odnosa.

Otkriveno ko bi mogao biti domaćin pregovora

- Vatikan, koga predstavlja papa, izrazio je veliko interesovanje da bude domaćin razgovora. Neka proces počne - zaključio je Tramp na Tviteru.

Oglasio se Tramp

- Upravo sam završio dvočasovni razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Verujem da je prošlo veoma dobro. Rusija i Ukrajina će odmah početi pregovore o prekidu vatre, a što je još važnije - o KRAJU rata. Uslovi za to će biti dogovoreni između dve strane, jer je to jedini način - oni znaju detalje pregovora koje niko drugi nije mogao znati. Ton i duh razgovora bili su odlični. Da nisu, rekao bih to sada, a ne kasnije - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

- Rusija želi opsežnu TRGOVINU sa Sjedinjenim Državama kada se ovo katastrofalno "krvoproliće" završi, i ja se slažem sa tim. Postoji ogromna prilika za Rusiju da stvori ogroman broj radnih mesta i bogatstva. Njen potencijal je BEZGRANIČAN. Isto tako, Ukrajina može biti veliki pobednik u trgovini, tokom obnove svoje zemlje - dodao je.

- Pregovori između Rusije i Ukrajine počeće odmah. O tome sam obavestio predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, francuskog predsednika Emanuela Makrona, italijanskog premijera Đorđa Melonija, nemačkog kancelara Fridriha Merca i finskog predsednika Aleksandra Štuba - svi oni su mi se obratili odmah nakon razgovora sa predsednikom Putinom. Vatikan, koga predstavlja papa, izrazio je veliko interesovanje da bude domaćin razgovora. Neka proces počne - zaključio je Tramp na Tviteru.

Kremlj naziva Trampov stav o Ukrajini neutralnim

Peskov je rekao da Evropa pokušava da ubedi Trampa u svoj stav.

"Pričali smo iskreno"

Vladimir Putin se obraća medijima nakon razgovora sa Trampom, a poziv je nazvao značajnim i iskrenim.

Kraj razgovora

Razgovor Putina i Trampa trajao je više od dva sata, pišu RIA novosti. Putin poziva na obustavu vojnih akcija u Ukrajini.

- Borbe u Ukrajini moraju prestati, ali moraju se pronaći putevi ka miru. Rusija podržava mirno rešenje. Moramo i mi i Ukrajina pronaći kompromise. Zahvalan sam Trampu na obnavljanju pregovora - rekao je predsednik Rusije.

- Predsednik Sjedinjenih Država je izrazio svoj stav u vezi sa okončanjem neprijateljstava, prekidom vatre - dodao je.

Putin je u muzičkoj školi

Ruska državna televizija javlja da Vladimir Putin telefonski razgovor s Donaldom Trampom vodi iz muzičke škole u letovalištu Soči, na jugu Rusije.

Putin danas boravi u tamošnjem obrazovnom centru. U ovom trenutku, dve glavne ruske televizije u svojim večernjim političkim emisijama raspravljaju o razgovoru između Putina i Trampa.

U toku je razgovor Putina i Trampa!

U toku je razgovor Donalda Trampa sa Vladimirom Putinom, prenosi novinska agencija Rojters, pozivajući se na izvore iz Bele kuće.

Tramp razgovarao sa Zelenskim

Predsednik Donald Tramp telefonom je danas razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, saopštilo je ukrajinsko predsedništvo.

Peskov o susretu Putina i Trampa

Susret ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa trenutno nije u pripremi, rekao je pres-sekretar ruskog lidera Dmitrij Peskov.

„Ne, to se trenutno ne priprema“, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se već sprema sastanak Putina i Trampa licem u lice.

On je dodao da će to biti kada predsednici budu smatrali da je potrebno, prenose RIA Novosti.

Vens otkrio detalje

Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao je da veruje da će predsednik Donald Tramp jutros u telefonskom razgovoru pitati ruskog predsednika Vladimira Putina da li je „ozbiljan“ po pitanju mira sa Ukrajinom.

Vens je naglasio da Sjedinjene Države „neće da se okreću“ u svojim pokušajima da postignu rešenje.

"Razgovori traju već neko vreme. Shvatamo da smo ovde u malom ćorsokaku. Mislim da će predsednik reći predsedniku Putinu, vidi, jesi li ozbiljan? Da li si stvarno u vezi ovoga?" rekao je Vens novinarima na avionu Air Force 2. „Postoji mnogo ekonomskih koristi od odmrzavanja odnosa između Rusije i ostatka sveta, ali te koristi nećete dobiti ako nastavite da ubijate nevine ljude".

Dvadeset minuta do početka razgovora

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovaraće sa američkim predsednikom Donaldom Trampom danas u 16 časova (srednjoevropsko vreme), saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Predsednik Tramp je to već najavio. Naravno, razgovor je važan s obzirom na pregovore koji su se održali u Istanbulu“, napomenuo je Peskov.

Potencijalni sastanak Putina i Trampa zavisi od ličnog dogovora lidera, objasnio je Peskov i dodao da on mora biti dobro pripremljen.

Portparol je takođe naglasio da Rusija visoko ceni posredničke napore SAD o Ukrajini i zahvalna je Vašingtonu.

Loše vesti uoči razgovora

Uoči razgovora Donalda Trampa i Vladimira Putina, svet su obišle vesti da je bivšem predsedniku Amerike, Džou Bajdenu, dijagnostikovan karcinom prostate.

Veliki ulozi

Predsednik SAD Donald Tramp će danas razgovarati telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, dan nakon što su se najviši zvaničnici administracije sastali sa ukrajinskim Vladimirom Zelenskim u Rimu.

Tramp je pokazao frustraciju zbog nedostatka napretka u mirovnom sporazumu, pošto su pregovori u Turskoj dali malo rezultata, prenosi CNN.

